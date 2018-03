Právní pomoc zdarma pro chudé se rozšíří. Nárok vznikne i migrantům

Skrze Českou advokátní komoru (ČAK) už nyní zdarma radí chudým lidem několik desítek právníků, a to zejména při jednáních s úřady. Na své vlastní náklady je také někdy zastupují před soudem, protože český stát na rozdíl od většiny zemí Unie nemajetným v civilních sporech právníka nezajišťuje.

Například kancelář brněnského advokáta Pavla Kopy pravidelně poskytuje bezplatné služby ve sporech o výživné. „Kolika lidem jsme takto již v minulosti pomohli nevím, ale ještě se nestalo, že bych nevedl alespoň nějakou pro bono kauzu. Průměrně je to třeba jeden klient za měsíc,“ řekl iDNES.cz advokát.

Od července si advokáti s hlubším sociálním cítěním přijdou v některých případech alespoň na malou kompenzaci ze státní kasy. Začne totiž platit novela zákona o advokacii, která poskytování bezplatné právní pomoci rozšíří, což stát přijde asi na 34 milionů korun ročně.

Pomoc bude dvojího typu. V prvé řadě stát nově zaštítí udílení právních rad lidem s příjmem do trojnásobku životního minima. „Tato drobná právní pomoc je limitována dvěma hodinami ročně. Žadateli, který bude splňovat podmínky, bude určen advokát v dostupnosti trvalého bydliště,“ řekla iDNES.cz ředitelka brněnské pobočky České advokátní komory Irena Schejbalová.

Až na osvobozené výjimky žadatelé zaplatí za radu „správní poplatek“ sto korun. Dvouhodinový interval mohou vyčerpat buď najednou, nebo si jej rozložit klidně až do čtyř sezení. „Nově bude pro advokáty zavedena státní kompenzace 150 korun za půl hodinu této právní pomoci,“ doplnila ředitelka.

Advokátům, kteří poskytují sociálně slabším své služby zdarma, komora nyní přispívá ze svého sociálního fondu alespoň na náhradu nákladů, a sice 600 korun za „úkon“ a hradí jim také například poštovné. Běžně přitom podle advokátního tarifu berou advokáti za jeden úkon 2100 korun.

Druhou novinkou je, že se chudí od léta nově budou moci v určitých typech řízení nechat na náklady státu zastupovat. „Půjde hlavě o správní řízení a řízení u Ústavního soudu (ÚS), kdy bude odměna za tuto službu advokátům nově hrazena státem,“ doplnila Schejbalová.

Za tuto pomoc dostane advokát 80 procent tarifní odměny, tedy stejně jako právník ustanovený ex offo v trestních řízeních. Z poskytování bezplatné právní pomoci si tak jistě nikdo „byznys“ neudělá. „Právní služba není právní pomoc v rozšířeném významu slova. Například u ÚS jde většinou o tři úkony - převzetí, přípravu a sepis stížnosti,“ vysvětlila.

Někteří odborníci chtěli do novely zákona prosadit nárok na bezplatné zastupování v civilních řízení i u okresních a krajských soudů, avšak tento návrh nakonec neprošel. Zahrnuta však byla právní pomoc klientům azylových center či středisek pro uprchlíky, za kterou dostane advokát tři sta korun na hodinu.

„Jestliže středisko požádá, bude zajištěna bezplatná právní pomoc blíže neurčenému počtu umístěných v tomto zařízení. Neočekáváme však, že by to měla být masová záležitost, myslíme si, že to bude méně využíváno,“ doplnila za advokátní komoru Schejbalová.

Ročně pomoc využívá zhruba 6,5 tisíce lidí

ČAK v současnosti poskytuje bezplatnou právní pomoc v devíti svých regionálních střediscích. Tento týden také spustila registraci pro advokáty, kteří budou mít zájem poskytovat bezplatnou pomoc i podle nových pravidel.

„Já nebo někdo z naší kanceláře se na seznam určitě zapíšeme. Každý by měl pomáhat i tam, kde se nedostává prostředků na právní služby. Troufnu si říct, že všichni kolegové, kteří se k bezplatnému poskytování služeb hlásí, by se hlásili, ať už by za to drobná odměna byla, anebo ne,“ zauvažoval advokát Pavel Kopa.

Dodal, že třeba v oblasti evropských předpisů či trestního práva není možnost pomoci nejchudším taková jako v jeho specializaci. „Máme tým nastavený tak, že dokážeme dát vysoce kvalifikovanou radu, aniž by nám to zabralo mnoho času, protože ty věci dobře známe. Tak proč to neudělat?“ zauvažoval.

Zda se zájem chudých o služby od léta zvýší, se podle komory zatím dá jen těžko předjímat. „V Brně jsme měli každý čtvrtek k dispozici dva advokáty pro celkem 16 lidí. Všechny regiony zatím systém obdobný, takže měsíčně každý z nich pomohl asi 60 žadatelům,“ vyčíslila Irena Schejbalová. V současnosti tedy pomoci ročně využije zhruba 6,5 tisíce chudých lidí.

Lepší místní dostupnost

Podle Schejbalové se díky novele zřejmě omezí zneužívání pomoci. „Například v Brně chodí s žádostí o drobnou právní pomoc docela často stejní žadatelé opakovaně. Nově zákon zavádí dvouhodinový limit, čímž se zabrání zneužívání pomoci, k němuž někdy mohlo docházet,“ řekla Schejbalová.

Zatímco pro získání právních porad zájemcům stačí doložit příjem, který by neměl přesáhnout trojnásobek životního minima, u druhého typu pomoci bude prověřování ze strany komory přísnější.

„V případě žadatele o právní služby se budou jeho příjmové a majetkové poměry zkoumat komplexněji. Doložit bude potřeba celou řadu skutečností, splnění podmínek vždy prozkoumá advokátní komora,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.

I tak se však dostupnost služeb zlepší. „Z hlediska nové úpravy budou přehlednější a pro žadatele přístupnější. Dostanou advokáta ze svého města a nebudou muset jet třeba až do toho krajského, jak se může stávat nyní,“ vyzdvihla Schejbalová.

Co když se ale z řad advokátů nepřihlásí dost zájemců? „Zatím nevíme, jak rovnoměrné bude pokrytí, nicméně pokud nebude advokát k dispozici v akceptovatelné vzdálenosti, bude vybrán někdo z normálního seznamu advokátů, bez ohledu na to, jestli se zapsal do seznamu poskytovatelů bezplatné právní pomoci, nebo ne,“ uzavřela ředitelka brněnské komory.