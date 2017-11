Bezpečnostní výbor má vést Koten. Česko podle něj nesmí být islamizováno

„Není spojen s žádnými bezpečnostními skandály, nemá žádný škraloup,“ odvětil Tomio Okamura na dotaz iDNES.cz, proč SPD vybrala právě Kotena.

Lídr kandidátky na Vysočině měl přitom před volbami trochu jiné preference. Je jednatelem firmy OK Comp, která sídlí ve Ždírci nad Doubravou, která se zabývá servisem a prodejem výpočetní techniky i budováním bezdrátových a kabelových sítí. „To dělám v podstatě teďka už nějakých sedmnáct let a velice rád bych v tom pokračoval,“ popisoval v říjnu před volbami své představy o práci ve Sněmovně v České televizi.

Nyní se má podle výběru Okamurova hnutí orientovat trochu jinak. Při pohledu na Kotenův Facebook zaujme, že se mu líbí například francouzská extremistka Marine Le Pen či komunita Antimajdan.

Majdan je jedno z kyjevských náměstí, úzce spojené s protesty proti politice tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče, který byl posléze sesazen a musel prchnout do Ruska.

„Nemá žádné spojení na Rusko. Ani na Spojené státy americké,“ řekl o Kotenovi místopředseda SPD Radim Fiala.

„My chceme především, aby si občané určili v referendu, zda chtějí v Evropské unii být. To, jak se rozhodnou, je na nich. Obecně jsme pro referendum, aby si lidé v důležitých věcech mohli rozhodovat sami,“ řekl Koten před volbami MF DNES.

„Jsme jediné politické hnutí, které to opravdu myslí vážně s tím, že Česká republika by neměla být islamizována jako západní svět. Když se podíváme na Západ, tak vidíme výjimečný stav ve Francii, který trvá už druhým rokem. Vidíme tam nájezdy auty do lidí, na koncertech vybuchují bomby, ať je to v Anglii, Francii, nebo Německu. Multikulturní mix, který vede k výsledkům, jaké jsou na Západě, u nás opravdu nechceme,“ popsal Koten své představy související s jeho pravděpodobnou budoucí prací ve výboru pro bezpečnost.

O křeslo, které má podle dohod mezi ANO a SPD získat, se zajímali i Piráti a ODS, ale hnutí Andreje Babiše kývlo Okamurovi.

Vyjádření Tomia Okamury před ustavující schůzí Snemovny:

