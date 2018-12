Americký bezdomovec našel v tašce 17 tisíc dolarů, peníze poctivě vrátil

Pro bezdomovce Kevina Bootha začínalo ráno jako každé jiné. Když ale přišel k potravinové bance pro kousek chleba, našel před dveřmi položenou tašku. Jakmile nahlédl dovnitř, zjistil, že se v ní nachází spousta dvacetidolarových a stodolarových bankovek.

Podle The Washington Post bezdomovec nejprve nevěřícně jednu z bankovek vytáhl a prohlédl si ji. „Vyndal jsem ji abych zjistil, jestli je pravá. A skutečně se zdálo, že je,“ uvedl Booth pro list The News Tribune.

Booth poté začal přemýšlet, co s penězi udělá. „Odevzdat, nebo si je nechat?“ popsal své myšlenky a dodal, že tehdy ani netušil, kolik peněz v tašce vlastně je. Věděl však, že mu nepatří.

Počkal tedy, až potravinová banka otevře a balíček předal dobrovolnici, která ho pustila dovnitř. „Ten balíček je pro vás, někdo ho nechal na zápraží,“ řekl tehdy.

Dobrovolnice, které tašku předal, si automaticky myslela, že se v ní nachází jídlo a podobně jako ostatní dary, které zařízení dostává, i tento ihned zvážila. Poté, co si všimla, že se nejedná o jídlo, ale o několik stohů bankovek, kontaktovala bez rozmýšlení policii. Ta zjistila, že se v tašce nachází celých 17 tisíc dolarů (asi 387 000 korun).

„Je zvláštní, že někdo nechal takový obnos peněz před potravinovou bankou,“ okomentoval situaci pro The Washington Post místní šerif Marcus McDonald.



Policie následně tašku s penězi převzala a zahájila vyšetřování. Jak se ale ukázalo, nebyli k dispozici žádní svědci a kamera umístěná na budově potravinové banky nefungovala správně, takže žádné užitečné informace policistům neposkytla.



Vyšetřovatelé se snažili zjistit, jestli v té době v okolí neproběhla loupež nebo jestli peníze nemohl zařízení darovat člověk, který by je ze svého účtu vybral předtím, než spáchal sebevraždu. Jejich snaha se ale ukázala jako marná.

Místo peněz poukazy na jídlo

Minulý týden tak poté, co uplynula zákonná lhůta 90 dnů, policisté peníze potravinové bance vrátili. Vyzdvihli také čestné jednání bezdomovce Kevina Bootha. „Ne každý občan by se v takové situaci zachoval tak jako vy,“ prohlásil podle The News Tribune šéf místní policie Brad Moericke.



„Vím, že by si ty peníze hodně lidí vzalo. Já ale nejsem jedním z nich,“ řekl tehdy Booth.



Šerif McDonald uvedl, že mnoho strážníků, včetně něj, Bootha osobně zná. „Je to dobrý člověk, který se ale občas dostane do potíží kvůli špatným lidem,“ konstatoval. Kromě pochval se Boothovi dostalo i odměny od potravinové banky.

Aby si ji skutečně užil, rozhodlo se mu zařízení raději postupně darovat poukazy na potraviny, než mu vyplatit jednorázovou peněžní odměnu.



Ředitelka zařízení Boothovi rovněž přislíbila pomoc během zimního období. „Booth nabídky na přístřeší odmítá, žije ve stanu v nedalekém lese. My mu alespoň zajistíme zimní kabát nebo boty,“ řekla.

Potravinová banka města Summer obslouží měsíčně okolo 1000 lidí. Kdokoli sem může přijít a vzít si zdarma jídlo. Každý pátek navíc dobrovolníci doručí okolo 500 potravinových balíčků školákům v nouzi, aby měli o víkendu co jíst.