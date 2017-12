Palestinský Betlém chystá oslavy narození Krista, provázet je budou protesty

Novináři, kteří už jsou v Betlémě, se shodují, že letošní oslavy poznamená rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Kromě světel proto nad náměstím budou i transparenty s nápisem Jeruzalém zůstane navždy hlavním městem Palestiny.



Betlém dal rychle najevo, jak na Trumpa pohlíží. Místní lidé se připojili k demonstracím, které se konají od 6. prosince, kdy se Trump vyjádřil. Palestinští politici „odradili“ amerického viceprezidenta Mikea Pence od návštěvy, naplánované na předvánoční čas, a dali najevo, že se s ním sejít nehodlají. Palestinský vůdce Mahmúd Abbás se snaží jeruzalémskou agendu propojit s křesťanskou tradicí, neboť Betlém a Jeruzalém jsou dvě stěžejní místa křesťanské tradice - jedno je místem Kristova narození, druhé ukřižování a zmrtvýchvstání.

„Spojení těch měst je zakotveno v tradici a historii,“ říká Fadí Kattan, který vlastní hotel a restauraci v centru Betléma. „Před druhou intifádou (2000-2005) jezdili Palestinci z Betléma na vánoční nákupy do Jeruzaléma. Když jsem byl malý, kupovali jsme tam vánoční ozdoby a šunku. Bohatší betlémské rodiny tam jezdily na Štědrý den. My jsme v naší rodině pořádali na oslavu příchodu Krista slavnostní obědy pro 100 lidí,“ dodal Kattan.

Od té doby se ale mnoho změnilo, především přibyla bezpečnostní zeď, která odděluje Betlém od nedalekého Jeruzaléma, takže se musí procházet izraelskými hlídkami. Mluvčí izraelské armády řekl, že na kontrolní stanoviště byly rozmístěny posily, aby se průjezd turistů do Betléma urychlil.

Na dvoře Kattanova podniku jsou vyzdobené vánoční stromky a hoteliér říká za všechny kolegy ve městě, že podzim se co do návštěvnosti vyvíjel slibně a Vánoce měly být vyvrcholením. Trumpovo oznámení turisty odradilo, protože po něm následovaly bouřlivé protesty. „Máme dva druhy turistů. Ti domácí (izraelští Arabové) z míst jako Nazaret, Haifa nebo Akko pobyty zrušili. Pak jsou tu cizinci, kteří si rezervovali lety s předstihem. I ti návštěvy ruší,“ říká Kattan.

Ze všech měst na Západním břehu Jordánu je Betlém co do náboženské příslušnosti nejpestřejší. I v pátek, v době vrcholících příprav na vánoční oslavy, se na náměstí Jesliček konaly muslimské modlitby. Běžně se tam do hlaholení zvonů z baziliky mísí svolávání na muslimské modlitby.

Jack Giacaman, který prodává výrobky z olivového dřeva, říká, že Betlém provází vánoční krize už delší čas. „Je to bohužel každý rok stejné, i když důvody jsou různé. Letos je to Trump. Pouze nevíme, jak dlouho to bude trvat. Vypadalo to jako dobrý rok, v říjnu a listopadu tady bylo denně až 11.000 návštěvníků. Trump udělal velkou chybu. Řekl, že Jeruzalém je jen pro židy, ale Jeruzalém není pro jedno náboženství. Je taky pro křesťany a pro muslimy. Oddělovat nás od toho města je velmi nebezpečné, protože se tím do víry míchá politika,“ řekl Giacaman.