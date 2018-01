Archeologové objevili skrytý tunel pod berlínskou zdí, zasypala ho Stasi

„Bylo to dojemné. Oživilo to vzpomínky na časy, kdy jsem coby mladý kluk vyhlásil berlínské zdi válku,“ popisuje objev archeologů 73letý politický aktivista Carl-Wolfgang Holzapfel, velký odpůrce bariéry mezi oběma částmi města.

Stavba tunelu začala na popud muže jménem Gerhard Weinstein, který žil na východě města. Za berlínskou zeď vyslal vzkaz, ve kterém prosil o pomoc. Jeho prosby vyslyšela skupina čtyř mužů. Shodli se, že jedinou možností na záchranu Weinsteina, jeho dcery a dalších příbuzných, je vybudování tunelu pod zdí.

Kousek od zdi na území Západního Berlína u Bernauer Strasse objevili malou opuštěnou nádražní halu. Začali kopat. Archeolog Torsten Dressler vysvětluje, že tunel měl vést až do sklepa jednoho z domů stojících na druhé straně zdi. Po mnohaměsíční usilovné práci měl tunel takřka 80 metrů a vedl 4,5 metru pod zemí, uvádí server The New York Times.

Zásah Stasi

Vše bylo připraveno. Weinstein se však na druhou stranu nikdy nedostal. Plány na útěk se dostaly k agentům východoněmecké Stasi. Ti v souvislosti s chystaným nelegálním překročením hranice zadrželi 21 lidí a nařídili zasypání tunelu. Po více než padesáti letech tunel objevili dělníci při stavebních pracích v berlínském Mauerparku.

Pod berlínskou zdí v průběhu let lidé vybudovali asi 75 tunelů, velkou část z nich právě okolo Bernauer Strasse. Jeden z úspěšných útěků v roce 1962 nafilmovali reportéři stanice NBC. Televize celý útěk rovněž financovala. Dokument s názvem The Tunnel zachytil útěk 29 žen, mužů a dětí do Západního Berlína. Vzbudil také celospolečenskou debatu nad tím, zda bylo jednání novinářů etické (textový přepis dokumentu si můžete stáhnout ve formátu pdf zde).

Jeden z mediálně nejpropíranějších útěků se odehrál na podzim 1964. Do západní části Berlína se podařilo dostat 57 lidem. Při útěku však po přestřelce zemřel jeden ze členů východoberlínské pohraniční stráže - 21letý Egon Schultz. V Západním Berlíně se posléze rozjela diskusi, zda by lidé měli pomáhat svým východním sousedům s přechodem hranice.