Berlín úplně zrušil poplatky za školky a jesle, chce ulevit rodičům

„Pro řadu berlínských rodin je velký rozdíl, jestli musejí platit příspěvky na školky, nebo ne,“ řekla Deutsche Welle berlínská senátorka pro vzdělávání, mládež a rodinu Sandra Scheersová.

„Bezplatné školky znamenají pro mnoho rodin citelnou finanční úlevu. Zařízení pro děti jsou vzdělávací instituce a vzdělávání musí být bezplatné pro všechny,“ dodala sociálnědemokratická politička. Loni město na rodičovských příspěvcích vybralo sedm milionů eur (asi sto osmdesát milionů korun).

Berlínská radnice poplatky za městské školky a jesle ruší postupně od roku 2007. Nyní přestává vybírat i poplatky za děti do jednoho roku. Úřady počítají, že letos se to bude týkat přibližně 15 800 dětí, rodiče budou přispívat jen na jejich stravování.

„Je určitě příjemné ušetřit 400 eur měsíčně,“ citoval list The Guardian matku dvou dětí ve věku 18 měsíců a 4 let, které navštěvují předškolní zařízení v severní části města.

Poplatky za mateřinky už jsou částečně zrušené nebo dotované ve dvou třetinách spolkových zemí. Například v Porýní-Falci jsou školky bezplatné pro děti od dvou let, rodiče v Hesensku a Dolním Sasku teď nebudou muset platit za děti nad tři roky.



Měly by být obecní mateřské školy zcela zdarma?

Ano 216 Ne 129

Málo školek a lidí

V některých spolkových zemích však poplatky stále zůstávají. Rodiče platí od dvanácti do čtyř set eur měsíčně, německý průměr je 169 eur (4 330 korun). Poplatky přitom nejvíce dopadají na chudé rodiny. Například ve Šlesvicku-Holštýnsku mohou představovat až devět procent rodinného příjmu. Podobná situace je v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sársku.

Vláda proto tlačí na další rušení poplatků. „Není možné, aby příjem rodičů rozhodoval o tom, zda děti budou navštěvovat školku,“ prohlásila nedávno ministryně pro rodinu Franziska Giffeyová a oznámila, že vláda pro následující tři roky investuje do rozvoje zařízení pro předškolní děti tři a půl milionu eur.

Podle expertů je to však málo. V Německu už pět let platí zákonný nárok na místo v mateřské školce pro děti od jednoho roku. Cílem opatření bylo umožnit rodičům vrátit se po narození dítěte co nejrychleji do práce. Města kvůli tomu musela vytvořit stovky tisíc nových míst, podle Deutsche Welle je však ve velkých městech stále velký nedostatek mateřinek a personálu.

V Česku se podobné opatření pokusila prosadit ministryně školství Kateřina Valachová, parlament ho však zrušil (více zde: Poslanci zrušili povinnost přijímat do mateřských škol dvouleté děti).