V Berlíně se rozhoduje o vládě. Největší spory jsou kvůli klimatu a migraci

Vláda programově značně nesourodých stran zatím nikdy na celoněmecké úrovni nevznikla, a proto se od počátku očekávala složitá vyjednávání. Málokdo ale počítal s tím, že se jejich první fázi nepodaří dotáhnout do konce ani po čtyřech týdnech. Sama kancléřka Angela Merkelová (CDU) vycházela z toho, že sondovací rozhovory skončí v noci na pátek.



Tak se ale kvůli přetrvávajícím neshodám nestalo, a strany se proto rozhodly pokračovat v rozhovorech do neděle. „Myslím, že to je poslední den těchto rozhovorů. Musíme dnes rozhodnout,“ nechal se před začátkem jednání slyšet šéf CSU Horst Seehofer. Jednání se podle něj může protáhnout i za 18:00, což je čas, o kterém v sobotu hovořili svobodní demokraté. S tím, že se v neděli musí rozhodnout, počítají i ostatní strany.

Seehoferův časový odhad se zatím potvrzuje. Strany už od dopoledne jednají střídavě společně a střídavě samostatně, ke shodě ale zatím podle všeho nedospěly. Bližší podrobnosti k nedělním rozhovorům nejsou známy.

Největší spory kvůli klimatu a migraci

Největší spory dosud panovaly v oblasti ochrany klimatu a migrace. Všechny strany chtějí sice splnit klimatické cíle, k nimž se spolková republika zavázala, liší se ale v pohledu na to, co je proto potřeba udělat. Nyní se debatuje především o tom, o kolik je třeba snížit množství energie produkované úhelnými elektrárnami.

Množství původně navrhované jednotlivými stranami se pohybovalo od tří až pěti do osmi až deseti gigawattů. Kancléřka Merkelová, na kterou v neděli při příchodu na jednání pokřikovali a pískali lidé před budovou, jako kompromis navrhla snížení o sedm gigawattů. Shoda na něm ale ještě nebyla.

Ještě složitější je zřejmě řešení sporů v politicky a společensky citlivé oblasti migrace. Jde zejména o to, jestli za migranty, kteří v Německu nedostali status uprchlíka, ale pouze takzvanou doplňkovou ochranu, mají mít možnost přicházet jejich nejbližší rodinní příslušníci. Zatímco CSU je striktně proti, Zelení chtějí, aby to od března příštího roku bylo znovu možné. I v této otázce se objevují kompromisní návrhy, jasnou podporu ale zatím nezískal žádný.

Pokud se rozhovory nepodaří dotáhnout do konce, hrozí Německu předčasné volby, protože sociální demokraté (SPD) odmítají účast na vládě a žádná další koalice nepřipadá v úvahu. Nové volby jen několik měsíců po těch zářijových si ale žádná z tradičních stran nepřeje. Jednak by mohly vést k posílení protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a jednak by stejně nemusely přinést žádné další koaliční možnosti.