V Berlíně probíhá velká evakuace kvůli bombě z války, zavřené je i nádraží

VIDEO Jen dva dny poté, co Ústavní soud odmítl snahu zrušit zákaz kouření v restauracích, se snaží...

Vzniká zákon proti množírnám, návrh počítá až s desetiletým trestem

VIDEO Množírny zvířat by se mohly dostat do české legislativy. Návrh novely z dílny TOP 09, jež by...