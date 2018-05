Proti antisemitismu protestovalo v Berlíně přes dva a půl tisíce lidí

Podobné akce se v reakci na útoky proti Židům z poslední doby uskutečnily i v dalších německých městech.



„Je to odporné. Je nepochopitelné, že se v Německu ještě dnes něco takového děje,“ řekl šestasedmdesátiletý Stefan, pro něhož je téma antisemitismu tak důležité, že na demonstraci vyrazil poprvé po padesáti letech. Naposledy podle svých slov protestoval v bouřlivém roce 1968.

„Chci ukázat solidaritu s židovskou komunitou. Jsem přesvědčena, že takové útoky tu nemají co dělat,“ vysvětlila zase důvod své přítomnosti na poklidné akci další z demonstrujících. K účasti ji přiměl hlavně incident z minulého týdne, při němž trojice útočníků v berlínské městské části Prenzlauer Berg napadla dva mladíky s jarmulkou na hlavě.

Útok na muže s jarmulkou odsoudila o Merkelová

Útok odsoudila řada politiků, včetně kancléřky Angely Merkelové, která ho označila za hroznou událost. „Boj proti takovým antisemitským výtržnostem musíme vyhrát,“ zdůraznila politička, jejíž vláda ustavila post pověřence pro boj s antisemitismem.

Antisemitismus se v poslední době v Německu projevil například šikanou židovských žáků na školách, veřejným pálením izraelských vlajek nebo nadávkami a výhrůžkami, které agresoři adresují lidem s jarmulkou na hlavě. Předseda německé Ústřední rady Židů Josef Schuster v úterý dokonce Židy vyzval, aby ve velkých německých městech raději na veřejnosti židovskou pokrývku hlavy nenosili.

Ve čtvrtek Schuster prohlásil, že už to stačilo. „Příliš pohodlně jsme si to v Německu zařídili. Trochu antisemitismu, trochu rasismu, trochu nepřátelství k islámu - je to všechno tak špatné? Jistěže je to špatné,“ zdůraznil.

Další podobné demonstrace se dnes uskutečnily v Kolíně nad Rýnem, Erfurtu, Magdeburku nebo Postupimi.