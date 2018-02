Netanjahu mával kusem dronu. Írán je největší hrozbou, řekl v Mnichově

Netanjahu tvrdě kritizoval dohodu o íránském jaderném programu uzavřenou v roce 2015 mezi Teheránem a šesti velmocemi včetně USA, kterou přirovnal k mnichovské dohodě z roku 1938. Mnichovská dohoda, kterou označil za katastrofální, podle něj otevřela cestu ke druhé světové válce, v níž zemřelo na 60 milionů lidí.

Írán sice není nacistickým Německem, ale mezi oběma režimy podle Netanjahua existují nápadné podobnosti. „Írán otevřeně dává najevo svůj záměr zničit Izrael se šesti miliony Židů,“ uvedl. „Írán se snaží ovládnout náš region Blízký východ a snaží se ovládnout svět agresí a terorem. Vyvíjí balistické rakety, které dosáhnou hluboko do Evropy a také do Spojených států,“ řekl.

Izrael má ale podle Netanjahua hranice, jejichž překročení nedopustí. „Budeme konat, pokud to bude potřeba, nejenom proti íránským spojencům, ale i proti Íránu samotnému,“ pohrozil izraelský premiér. Uvedl, že Izrael nedopustí, aby byl Teherán trvale vojensky přítomný v Sýrii. „Izrael bude dál konat, aby Íránu zabránil ve vytvoření další teroristické základny, z níž by ohrožoval Izrael,“ prohlásil.

Řekl také, že minulý týden Írán na izraelské území poslal dron. Izrael ho zničil spolu s řídícím centrem v Sýrii, při vzdušném úderu ale přišel o stíhačku F-16.

Kus bezpilotního letounu s sebou Netanjahu vzal do Mnichova. Íránskému ministru zahraničí Mohammadu Džavádovi Zarífovi, který na konferenci také vystoupí, vzkázal, aby si ho vzal zpět domů. „Pane Zarífe, poznáváte to? Měl byste, je to vaše,“ řekl Netanjahu, který přitom část dronu držel v ruce. „Nepokoušejte izraelské odhodlání,“ zdůraznil.

Zaríf vyjádření šéfa izraelské vlády odmítl jako karikaturu. Je to podle něj naopak Izrael, kdo používá agresi vůči sousedům. Ostatní země jen Írán obviňují z následků vlastních chybných rozhodnutí, míní. „My chceme silný region, nechceme být hegemonem v regionu,“ prohlásil íránský ministr s tím, že oblast Blízkého východu potřebuje novou bezpečnostní architekturu a regionální dohodu o neútočení. Cestu k ní by státy měly zahájit drobnějšími kroky, které pomohou vybudovat vzájemnou důvěru.

Na Zarífa zase v zápětí reagoval ministr zahraničí Saúdské Arábie Ádil Džubajr, podle něhož Írán podporuje terorismus a je zodpovědný za velkou část problémů v regionu. „Takže jestli Írán chce, aby ho lidé přestali kritizovat, tak musí změnit své chování,“ poznamenal Džubajr.

Bomba na palestinské vlajce zranila čtyři Izraelce

Izraelská armáda v noci na neděli ostřelovala Pásmo Gazy. Podle zpravodajského severu BBC tak reagovala na útok palestinských ozbrojenců na hranicích Izraele s Pásmem Gazy, při němž v sobotu utrpěli zranění čtyři izraelští vojáci.

Izraelská armáda uvedla, že v oblasti bylo umístěno podezřelé zařízení, na němž vlála palestinská vlajka. Když se k němu vojáci přiblížili, zařízení explodovalo. Dva vojáci utrpěli vážná zranění.

Armáda v reakci na útok podnikla letecké údery na pozice Hamásu a podle agentury AP dnes zasáhla 18 cílů, včetně výrobny zbraní a tajných tunelů. Palestinské úřady pak uvedly, že zasaženy byly i výcvikové tábory radikálů. Při útocích zahynuli dva sedmnáctiletí Palestinci poblíž města Rafáh, podle izraelské armády se chovali podezřele.

Radikální hnutí Hamás ovládá Pásmo Gazy od roku 2007 a od té doby vedlo s Izraelem už tři války. Na hranicích s Gazou od posledního ozbrojeného konfliktu v roce 2014 doposud přetrvával relativní klid, násilí znovu propuklo až loni v prosinci, kdy americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Hamás tehdy vyhlásil další intifádu, tedy povstání proti Izraeli.