Benátky chystají další zákaz pro turisty. Za posedávání pokuta až 12 tisíc

Ačkoli podobný zákaz platí v Benátkách již nyní, týká se pouze přesně vymezených míst, například náměstí Svatého Marka a jeho nejbližšího okolí. Městská rada by měla o návrhu hlasovat v průběhu října, už nyní se však proti němu vymezili zastupitelé z opozičního Hnutí pěti hvězd a také někteří aktivisté z řad místních obyvatel.

„Existuje velmi dlouhý seznam věcí, které jsou v Benátkách zakázané. Už nezbylo skoro nic, co byste mohli dělat,” uvedl pro list The Guardian Marco Gasparinetti, lídr občanského sdružení Gruppo Aprile 25. „Město by muselo zaměstnat dalších 5000 policistů, aby mohlo kontrolovat dodržování všech zákazů,” myslí si.



Na dodržování pravidel dohlížejí „Andělé dekóra“

Vedle zmíněného sezení či ležení na zemi, město uvažuje také o zákazu hlasité hudby na lodích, které jsou hlavním dopravním prostředkem místních obyvatel. V současnosti může policie turisty vykázat z města například kvůli opileckému chování, plavání, či máchání nohou ve vodních kanálech. Zapovězena je návštěvníkům také svačina na benátských mostech či při procházce v ulicích města.

Společně s policisty se každé léto do ulic vydávají také desítky dobrovolníků, přezdívaných “Andělé dekóra”, kteří hlídají hlavní turistické oblasti a kontrolují dodržování pravidel.

Návštěvníky nejčastěji upozorňují na možnost využití speciálně vybudovaných piknikových míst, kde si mohou odpočinout nebo se najíst.

Benátky mají s organizací cestovního ruchu, díky kterému proudí do města každý den asi 60 tisíc návštěvníků, dlouhodobé potíže. Místním obyvatelům nejvíce vadí obrovské výletní lodě, které naráz vychrlí i několik tisíc turistů. Šéf benátského turismu Paolo Mar v červenci pro magazín Observer uvedl, že mnohdy kontroverzní pravidla nemají lidi trestat, ale přimět je k “respektování” města.

Loni v červenci vyšly do ulic asi dva tisíce Benátčanů, kteří protestovali právě proti turistickému průmyslu. Ten podle nich ničí nejen kvalitu jejich života a životní prostředí, ale především historické město. Počet stálých obyvatel Benátek klesl ze zhruba 175 tisíc v období po druhé světové válce na aktuálních 55 tisíc.