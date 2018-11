V mexické věznici zemřel Beltrán Leyva, který byl hlavou drogového kartelu

Héctor Beltrán Leyva byl hlavou drogového kartelu Beltrán Leyva, který byl pojmenovaný po jeho bratrovi. V rodinném zločineckém syndikátu byl také nazýván "H" nebo "Inženýr". V neděli zemřel ve věku 56 let na infarkt poté, co byl z byl převezen z vězení do nemocnice, když si stěžoval na bolesti hrudníku.