V Belgii jde do voleb strana ISLAM, chce segregaci mužů a žen v metru

Říkají si Strana I. S. L. A. M. Druhé slovo v názvu má být akronymem počátečních písmen slov Integrita, Solidarita, Svoboda (Liberté), Autenticita, Morálka. Oficiální logo strany pak bílými kapitálkami na zeleném pozadí jednoduše používá pouze název náboženství.

Od roku 2012 má tato strana dva zástupce v městských samosprávách. Oba v Bruselu, v obvodech Anderlecht a Molenbeek, tedy čtvrti nechvalně spojované s teroristickými útoky v Evropě. Letos má ISLAM větší ambice a do říjnových komunálních voleb posílá 28 kandidátů.

Není to ovšem název strany, co Belgičany provokuje, jako spíš její program a prohlášení jejích čelních představitelů.

„Naším cílem je stoprocentní islámský stát. I když nechceme například nařizovat povinné nošení muslimských šátků,“ citoval belgický zpravodajský web Het Laatste Nieuws radního Redouana Ahrouche zvoleného za Anderlecht. Tento cíl podle něj má být dosažen „v souladu s belgickou ústavou“.

K tomu Ahrouch, někdejší řidič autobusu, společně s dalšími členy strany prosazuje oddělené cestování mužů a žen v prostředcích veřejné dopravy. „Děláme to na přání žen, které v MHD obtěžují nevzdělaní lidé, až bych řekl úchylové,“ řekl k tomu pro zpravodajský web Euronews předseda strany Abdelhay Bakkali Tahiri.

„Obyvatelé Molenbeeku říkají, že to bude opravdu dobré, pokud muži a ženy budou v MHD cestovat odděleně. Někteří muži obtěžují ženy, a dokonce také ženy obtěžují muže,“ říká dále na kameru jeden z arabských rezidentů Molenbeeku.

Gratulace Bratrstva

To samozřejmě nezůstalo stranou zájmu veřejnosti, internetem se provalila vlna odporu a své k tomu řekli i mnozí belgičtí politici. „Tento nápad je nejen extrémně šokující, ale také protiústavní. A šaría v naší zemi? Nikdy!“ uvedla například Bianca Debaetsová z vlámských křesťanských demokratů.

Nacionalistický politik Theo Francken svou reakci shrnul slovem Soumission – v překladu podrobení – podle názvu románu francouzského spisovatele Michela Houellebecqa, který v něm popsal svou hypotetickou vizi budoucnosti Francie po vítězství islámských politických stran. „V takovém světě nemají ženy žádná práva. Segregací v MHD to začíná, jsem znechucen,“ uvedl Francken.

Další body programu zahrnují povinnost škol podávat jídlo připravené jako halal a volnost zahalovat si tělo a hlavu podle náboženských pravidel.

Ahrouch ve volbách před čtyřmi lety dostal v Anderlechtu 4,1 procenta hlasů. Stejný výsledek měl také Lhoucine Ait Jeddig v Molenbeeku. K vítězství ve volbách jim gratulovalo i Muslimské bratrstvo, mezinárodní hnutí, které požaduje návrat ke kořenům islámu.

Není to poprvé, co na sebe Ahrouch podobným způsobem upozornil. Už po svém zvolení mluvil o podpoře šaríi v Belgii, bývalého krále Alberta II. také v dopise vyzval, aby zvážil konverzi k islámu. Už se také pozapomnělo, že v 90. letech Ahrouch navštěvoval mešitu nechvalně proslulou radikálním fundamentalismem, která zároveň verbovala džihádisty do Iráku a Afghánistánu.