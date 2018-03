Afričanky bělí mimina už v těhotenství. Trend nezastavila ani varování

Je to celoafrické šílenství. Černošky chtějí být černé maximálně jako Michael Jackson. A děti taky. I ty nenarozené.

V Jihoafrické republice si zesvětluje kůži každá třetí černoška, v Nigérii podle oficiálních údajů dokonce 77 procent žen, i když to číslo je přehnané, jelikož to by se musely bělit i ženy na územích Boko Haram. V Súdánu svého času běžela reklama, na níž žena nadšeně vypráví, že sotva začala používat zesvětlující krém, konečně ji vzal na vědomí švarný kolega slovy: „Vypadáš nádherně. Co děláš dneska ve čtyři?“

Ve velkém se těmi mastmi mažou ženy v Kongu, Keni i Kamerunu. V Togu se bělí 59 procent žen, v Mali čtvrtina. A v Ghaně budoucí matky už bělí i svá nenarozená miminka. Pojídají pilulky, které nikdo neschválil, a doufají, že se jim narodí poněkud vybělené dítě.

Nechtějí přímo bělocha, tak to není. V Africe to jen funguje přesně naopak než v Evropě a Americe. Zatímco u nás je příznakem zdraví a dobrého bydla opálená pokožka dokládající, že dotyčný má na to, aby mohl trávit hodně času na slunci, v Africe (ale i v Asii a Arábii) platí: čím světlejší, tím na vyšší úrovni, protože se nemusí plahočit na slunci.

Ale mnozí afričtí vědci berou bělicí trend od podlahy a obviňují své krajany, že jen neafricky kopírují západní model krásy.

Ghaňanky, které chtějí, aby se jim narodil malý Jackson, nemůžou říct, že nebyly varovány. Tamní Úřad pro potraviny a léčiva je právě upozornil, že léky jsou ilegální, netestované a mohou novorozencům způsobit řadu vrozených vad a poškodit jim orgány a končetiny.

Pilulky podle afrických médií fungují tak, že vyvolávají chemické reakce snižující vylučování hormonů, jež ztmavují pleť dítěte. To pak získává světlou kůži ještě v děloze. Do země jsou pilulky pašovány ve velkém. Nikdo nezná přesná čísla, ale podle úřadů tato móda zasahuje všechny vrstvy společnosti. Bohatí chtějí, aby na jejich dětech bylo vidět, kam patří, chudí chtějí, aby jejich potomci vypadali, že tam patří taky.

Bělicí injekce, sirupy, pleťová mléka...

Bělení kůže je v Africe byznys, v němž se točí miliardy dolarů. V drogeriích, lékárnách a na tržištích jsou k vidění řady přípravků na zesvětlování pokožky. Herečky, zpěvačky a herci přes noc náhle vypadají úplně jinak. Platí to ale i o běžných lidech na ulici. Ghanský lékař Yaba Blay napsal, že „odbarvování kůže nabralo rozměr pandemie“. Zájemce si může koupit bělicí injekce, sirupy, pleťová mléka – vše v africkém stylu: nikdo neví, kdo to vyrobil, z čeho to vyrobil a co to udělá.

V Senegalu proti bělení kůže zavedli kampaň s názvem Černá je krásná, na Pobřeží slonoviny, v Ghaně i jinde ho zakázali. Ale trend jede dál, reklama i poradna běží na sociálních sítích.

Hlavním „bělidlem“ je gluthation. Biolog by řekl, že je to tripeptid, který je běžně obsažený v mase, zelenině či ovoci a funguje jako antioxidant.

Přípravky v podstatě odstraňují kožní pigment, někdy až moc. Hlavní jsou však rizika, jež bělení přináší. Tím je především rakovina kůže. Pokoutní pilulky, krémy či injekce navíc mohou těžce poškodit ledviny, játra a vyvolat rakovinu kůže.

V Ghaně to hrozí i dětem ještě dřív, než přijdou na svět.

Bělicí krémy propagují i známé kosmetické značky v reklamách: