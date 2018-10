Za otevřenou Evropu, za uprchlíky. Bavorsko prochází zelenou revolucí

Pokud by se předvolební průzkumy potvrdily, stali by se Zelení druhou nejsilnější stranou v bavorském Landstagu hned po Křesťanskosociální unii (CSU), která politice největšího německého spolkového státu dominuje od konce druhé světové války.

Jenže zatímco strana současného bavorského premiéra Markuse Södera se chystá na rekordně slabý výsledek (podle průzkumů by měla získat asi 35 procent hlasů), Zelení ve spolkové zemi považované za baštu konzervativismu jedou. Přebíhají k nim nejen voliči sociální demokracie, kterou oslabuje účast ve spolkové vládě, ale i příznivci CSU.

Volební jednička bavorských Zelených Katharina Schulzeová věří, že strana dokázala oslovit voliče svým důrazem na otevřené hranice, pomoc uprchlíkům a hlubší evropskou integraci. „Voliči si všimli, že ostatní strany kličkují a každý den říkají něco jiného. Zelení si stojí za tím, co říkají celou dobu,“ řekla Schulzeová listu The Financial Times.



Rostoucí obliba Zelených je podle ní zrcadlovým odrazem volebních úspěchů, které v poslední době zaznamenala Alternativa pro Německo (AfD). „Naše země už není rozdělena jen na levici a pravici, ale také na liberální demokraty, kteří jsou otevření světu, a autoritativní, proevropský proud. My zjevně patříme k prvnímu táboru,“ myslí si Schulzeová.

CSU přitvrdila, ale nevyšlo to

Bavorští konzervativci během letošního léta ve snaze zarazit rostoucí popularitu protiimigrační a protievropské AfD značně přitvrdili a vyvoláváním střetů s kancléřkou Agelou Merkelovou o vracení migrantů na hranicích vyvolali hlubokou krizi v koalici. Ve snaze „ochránit“ bavorskou identitu také přijali zákon, podle nějž musí u vstupu na úřady viset křesťanské kříže.

Jenže nyní se ukazuje, že kopírování populistů nefunguje. Ti, které trápí hlavně migrace, volí radši AfD a ti liberálnější utíkají k Zeleným. „Řada voličů nám říká, že to, jak se teď CSU chová, ten jazyk, to stanovení povinnosti mít kříže na budovách, že to není jejich Bavorsko,“ tvrdí třiatřicetiletá Schulzeová.

Předáci Zelených si libují, že na jejich předvolební akce chodí víc lidí než kdy dříve. „Ještě před pěti lety bylo relativně snadné charakterizovat typického voliče Zelených. Jenže když dnes přijedu na předvolební mítink, tak poznám lidi z naší místní buňky a lidi z různých ekologických organizaci. Ale kdo jsou všichni ostatní?“ směje se Ludwig Hartmann, který vede kandidátku spolu s Schulzeovou.



Bavorští Zelení se nevzdávají specifické místní identity a dokázali ji propojit s bojem za ekologické otázky. Na jejich mítincích je slyšet volání o potřebě zachránit bavorskou vlast (heimat) před betonářskou lobby. V kampani akcentují také rovnoprávnost žen a mužů, sociální spravedlnost, vzdělání či vnitřní bezpečnost, která dříve nepatřila k jejich doméně.

„Zdá se, že Zelení na rozdíl od SPD zapustili v Bavorsku kořeny. Můžou se objevit na Oktoberfestu a v dirndlu a kožených kalhotách a lidé jim to budou věřit,“ řekl listu The Financial Times politolog Jürgen Falter z univerzity v Mohuči. Někteří analytici dokonce spekulují, že Zelení by v budoucnosti mohli v celoněmecké měřítku vystřídat sociální demokracii jako dominantní sílu nalevo od politického středu.



Vzhledem k předvolebním průzkumům je velmi pravděpodobné, že v Bavorsku po nedělních volbách vznikne koaliční vláda. CSU jasně vylučuje možnost vládnout s AfD, a tak připadají v úvahu především dvě varianty – koalice se Zelenými nebo Svobodnými voliči (FW).

Zelení už dali najevo, že jsou ochotni převzít odpovědnost, ale jen pokud CSU dá jasně najevo, že hodlá zastávat tolerantní a proevropskou politiku. „S námi se dá vždy mluvit o ekologické a spravedlivé politice, ale ne o protievropské a autoritářské,“ vzkázala předem konzervativcům Schulzeová.