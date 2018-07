Bavoři vyslali do akce vlastní pohraničníky, kontroly ještě přitvrdí

13:07 , aktualizováno 13:07

Bavorsko uvedlo do provozu svoji vlastní pohraniční policii a slíbilo, že ještě zintenzivní příhraniční kontroly u hranic s Rakouskem a Českem. Nová jednotka by během pěti let měla mít tisíc příslušníků, tedy dvojnásobek současného stavu.