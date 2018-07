Češi si zvykají na hraniční kontroly, Bavoři hledají běžence i pervitin

„Prosím doklady a otevřete zadní dveře,“ říká bavorský policista lámanou češtinou šoférovi české dodávky Janu Dvořákovi. Policistův kolega kilometr za česko-bavorskou hranicí u Phillipsreutu, sousedícím se Strážným na Prachaticku, zastavuje další polskou dodávku a odklání ji na odpočívadlo.

Na jiném přechodu ve Furt im Waldu rozdělují policisté auta do tří pruhů podle velikosti a prohlížejí je. Kamiony zvlášť, dodávky a osobní auta. Na dálnici A3 u německého Passau ve směru z Rakouska se kvůli důkladným kontrolám tvoří kolony.



„Zaznamenali jsme nárůst nelegální migrace přes Českou republiku, přichází tudy stále více lidí,“ zdůvodnil opatření Joachim Herrmann, bavorský ministr vnitra. Tamní policie tvrdí, že zatímco na německo-rakouských hranicích za druhou polovinu loňského roku zadržela v automobilech 128 migrantů, u českých hranic to bylo přes dvě stě běženců, které pašeráci převáželi v kamionech či dodávkách.

V Bavorsku budou v říjnu volby do zemského sněmu a politici každopádně slovy o boji s migrací přesně trefili téma, které na lidi v příhraničí funguje.

„Z Čech proudí crystal (pervitin) a přichází tudy nelegální migranti. Větší ochrana hranic měla být už dávno, ne jen namátkové kontroly. Žili bychom tu klidněji jako dříve. Dneska nevíte, kdo se tu může pohybovat v okolních lesích,“ popisuje farmář Anton Münch z malé horské vesničky Mauth kilometr od českých hranic.

Čeští policisté se však bavorské argumentaci diví a označení, že Česko je tranzitní zemí, ze které uprchlíci proudí do Německa, odmítají. Loni oproti roku 2016 nelegálních migrantů, kteří směřovali přes Česko do Německa, ubylo o dvě třetiny. V roce 2017 jich zadržela policie 172, v roce 2016 pak 511. V roce 2015, kdy migrace byla nejsilnější, to bylo 2 294 lidí zejména z Afghánistánu, Sýrie a Iráku.

„Loni jsme se vrátili co do počtu i skladby nelegálních migrantů do doby před migrační krizí,“ uvedla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Za letošní první čtvrtletí policisté zadrželi 109 lidí, kteří přišli přes Slovensko a Rakousko s cílem projít do Německa. Je to o 55 lidí více než za první čtvrtletí 2017.

Namátkové kontroly

Bavorská argumentace o tom, že do země proudí z Čech drogy a i kvůli nim musí být kontroly častější, je už pochopitelnější. Loni kvůli tomu řešili němečtí policisté 2­ 127 deliktů.

„Německo je největším odběratelem pervitinu z českých nelegálních velkovýroben. Značná část tam proudí i díky přeshraniční turistice, kdy pervitin převáží sami Němci. To, že Bavorsko chce častější kontroly, mě nepřekvapuje, protože v podstatě na německo-belgických a německo-nizozemských hranicích se tyto příhraniční kontroly dějí již třicet let,“ říká šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Pro představu – v České republice se ročně „profetuje“ okolo tří tun pervitinu, do Německa proudí odhadem od sedmi do devíti tun ročně. „Rozdíl v ceně jednoho gramu v Německu oproti Česku je 15 až 20 eur,“ dodal Frydrych.

Bavorská policie chce kontroly dělat v pásmu třiceti kilometrů od hranice směrem do vnitrozemí, na dálnici A3 u Passau zastavuje automobily na různých odpočívadlech nebo přímo na hraničních přechodech. „Zkoumali nám občanky a nechali nás otevřít střešní box,“ popisoval v pondělí odpoledne reportérovi MF DNES český řidič, který se s manželkou vracel z­ dovolené. Němečtí policisté pak anonymně vysvětlovali, že jejich kontroly – ač časté – jsou stále jen namátkové.

Bavorsko má nyní na kontroly vyčleněno pět set policistů. V dalších pěti letech chce jejich počet zdvojnásobit a vybavit je lepšími technologiemi. Například skenery otisků prstů či termokamerami. Tento týden také poprvé vzlétnou nové drony, které budou česko-bavorskou hranici dlouhou 356 kilometrů hlídat ze vzduchu. Policisté také od 11. července začnou s důkladnějšími kontrolami jednotlivých nádraží.