Bavoři už kontrolují rakouskou hranici. Pro nás se nic nemění, ujistil Hamáček

Bavorská pohraniční policie zahájila svou činnost začátkem července. Zatím má 500 členů, jejichž počet ale během pěti let postupně stoupne na tisíc. Svou činností útvar doplňuje spolkovou policii, která je za ochranu německých hranic primárně zodpovědná.

Hraniční kontroly nesmí členové jednotky provádět bez povolení spolkových úřadů, nebo bez jejich žádosti. Bavorská pohraniční policie také postrádá některé klíčové kompetence - z hranic například nemůže sama o sobě nikoho vrátit a poslat zpět do Rakouska.

Podle bavorského premiéra Markuse Södera (CSU) přesto útvar vyšle jasný signál bandám převaděčů, že se nevyplácí pokusit se překročit hranice do této spolkové země.

Kritici však hovoří o tom, že vládní Křesťanskosociální unie (CSU) byla při zřízení nové složky motivována především podzimními bavorskými volbami, v nichž bude obhajovat většinu v zemském parlamentu, a chce se proto ukázat jako řádná strážkyně pořádku a tvrdá bojovnice proti kriminalitě.

Podle sociálního demokrata Petera Paula Gantzera klame už samotný název jednotky, protože ve skutečnosti nebude mít tolik na starosti ochranu hranic s Českem a Rakouskem, ale především namátkové kontroly a boj proti kriminalitě v pohraničí.

Boj proti kriminalitě se z velké části týká právě hranic s Českou republikou, odkud do Německa směřuje velké množství pervitinu (účinná látka v droze crystal). Jen loni německá policie zaznamenala 2 127 deliktů souvisejících s obchodováním s touto drogou.

Vše při starém, ujistil Hamáček

Německo však nyní neplánuje na hranicích s Českem měnit režim. Po telefonátu s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem to ve středu napsal na Twitter ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Se svým německým protějškem se shodl na potřebě chránit vnější hranice Evropské unie.

„Hovořil jsem dnes telefonicky s německým ministrem vnitra Seehoferem. Ujistil mě, že Německo neplánuje změny režimu na našich hranicích. Shodli jsme se, že klíčová je ochrana vnějších hranic EU. Dohodli jsme se, že Horst Seehofer přijede do Prahy, kde boj proti nelegální migraci probereme,“ napsal Hamáček.

Seehofer v minulosti hovořil o možnosti vytvoření tranzitních center na německých hranicích, v nichž by úředníci zastavovali ty žadatele o azyl, za jejichž azylové řízení je odpovědná jiná země EU. Tyto žadatele by Německo vracelo do země, v níž by měli žádost o azyl podat. Podle Seehoferova plánu měla centra vzniknout na hranici Bavorska s Rakouskem, přes níž přichází většina migrantů směřujících do Německa.