Asad uprchlíkům zabaví nemovitosti. Už nám tu zůstanou, bojí se Němci

Bašár Asad vydal „rekonstrukční dekret“ číslo deset 4. dubna. Podle dokumentu mají Syřané pouhých třicet dní na to, aby na úřadech prokázali původ svého nemovitého majetku. To v praxi znamená, že miliony syrských uprchlíků by se musely rychle vrátit do vlasti, nad níž Asadův režim v poslední době opět přebírá čím dál větší kontrolu.

Taková cesta by se mohla stát osudovou pro asi 1,5 milionu uprchlíků, které syrská tajná služba považuje kvůli jejich antipatiím k režimu za teroristy. Podle Deutsche Welle ze Sýrie uteklo před válkou celkem šest milionů lidí a naprostá většina z nich si sebou žádné doklady dokazující vlastnictví bytů, domů či pozemků nevzala.

Příslušné dokumenty si podle německého tisku ani nemohou opatřit, protože v syrských pozemkových knihách byla před válkou zapsána jen zhruba polovina všech pozemků. Navíc některé databáze jako například úřad v Homsu byly v sedmileté válce zničeny.

Dekret zbrdí návrat Syřanů, lamentuje Berlín

Podle německého listu Süddeutsche Zeitung je opatření namířeno především proti podnikatelům a představitelům střední třídy, kteří před válkou odešli za hranice. Podle syrské opozice je Asadův dekret o rekonstrukci měst nástrojem etnické čistky, kterou se šíitský režim snaží z ekonomických center Sýrie jako je Damašek, Homs či Aleppo vyhnat sunnity.

Sýrie se krátce po vypuknutí občanské války stala bojištěm dávného schizmatu mezi sunnitskou a šíitskou větví islámu a angažmá regionálních velmocí jako je Írán (na straně Asada) a Saúdská Arábie (podporuje rebely) tento svár dále přiživilo. Asad se prezentuje jako ochránce menšinových alávitu, křesťanů či drúzů před sunnitskými radikály.



Rheinische Post spekuluje, že masové zabavování nemovitostí syrské vládě umožní redukovat ekonomické ztráty způsobené vyčerpávající válkou a odměnit spojence, kteří za své služby čekají na výhodné kontrakty spojené s očekávanou rekonstrukcí země.



Asadův dekret vzbudil velkou nelibost v Německu, kam se uchýlilo asi půl milionu syrských uprchlíků. Vláda v Berlíně se totiž obává, že Syřané se svým majetkem ve vlasti ztratí i motivaci se někdy do své vlasti vrátit.

Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že je postupem syrské vlády „hluboce pohněváno“. Dekret označilo za „záludný“ pokus zpochybnit majetková práva Syřanů, ze kterého „bude těžit režim a jeho stoupenci a který zbrzdí návrat velkého počtu Syřanů“. Berlím proto vyzval Rusko, které v syrské válce stojí na straně Asada, aby mu změnu majetkových poměru v zemi rozmluvilo.