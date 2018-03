VIDEO: Asad si zajel zkontrolovat Ghútu. Lidé se vrací k vládě, prohlásil

„Jedeme do Ghúty, abychom obhlédli situaci, zkontrolovali bojující ozbrojené jednotky a osvobozené oblasti,“ říká syrský prezident, zatímco posunkem pouští ostatní auta před sebe. Pak se pustí do popisu silnice, po které právě jede a která podle něj „nastartovala život země, pustila do ní trochu vzduchu“.

Video podle agentury Reuters zveřejnila syrská státní média. V Ghútě, kterou už téměř celou dobyla armáda, se Asad na znamení vítězství setkal s vojáky. „Jak můžete vidět, všichni se otáčejí zpět k vládě. To potvrzuje to, co jsme vždy říkali. Že lidé chtějí stát a že vláda je normálně legitimním otcem a matkou všech lidí a je legitimním zástupcem každého vojenského a politického procesu,“ dodal na cestě zpět.

Při náletech syrské armády na východní Ghútu už přišlo o život více než 1 300 lidí a dalších pět tisíc utrpělo zranění. Lidé odtamtud po otevření koridoru prchají po tisících. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v neděli se odtamtud evakuovalo 20 tisíc lidí, v pondělí pak odešlo dalších šest tisíc lidí. Celkem už od otevření koridoru uprchlo na 70 tisíc lidí.

Oblast je v obležení syrské armády, jejíž je Rusko spojencem, od roku 2013 a byla domovem asi 400 tisíc lidí. Týden po zahájení ofenzivy ve východní Ghútě přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající k nejméně 30dennímu příměří v Sýrii, hlavním impulzem k přijetí dokumentu byla především katastrofální situace civilistů ve východní Ghútě, kterým chybí i základní potraviny.

V polovině února zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura prohlásil, že Sýrie se v důsledku nejnovějších ofenziv ocitla v jedné z dosud nejnebezpečnějších etap sedmiletého konfliktu. Válka v Sýrii si dosud vyžádala 450 tisíc obětí na životech a polovina předválečné populace byla vysídlena.