Bartoš chtěl být za ANO primátorem, řekl Babiš. Jen legrace, opáčil Pirát

„Představa, že bych chtěl kandidovat na primátora za ANO je vskutku absurdní,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

To, že mu Bartoš psal o možnosti kandidovat do vedení Prahy, zveřejnil Babiš, když ho Bartoš interpeloval na téma střet zájmů, vyžádání podkladů od českých úřadů ze strany Evropské komise.

„Pan předseda Bartoš nemá jiné téma než Antibabiš. Přitom ještě v roce 2014 za nás chtěl kandidovat na primátora Prahy, mám ještě tu esemesku, vy jste říkal, že je to žert, ale to víte, že žádný žert to nebyl,“ prohlásil premiér.

„Blbina v hospodě na Letné na záhrádkách,“ komentoval to pro iDNES.cz Bartoš. Před tím interpeloval předsedu ANO s tím, že Česká pirátská strana upozorňuje dlouhodobě na jeho střet zájmů.

„Podle našich zjištění jste nadále ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Agrofert a to bez ohledu na to, že byla tato společnost takzvaně zaparkována ve svěřeneckých fondech. Podle našeho názoru a názoru odborníků porušujete jednak zákon o střetu zájmů, který byl přijat minulou vládou, ale také jednotné finanční nařízení Evropské unie platné od letošního srpna. Celou věcí se dnes intenzivně zabývá Evropská komise, ale také Evropský parlament,“ řekl předseda Pirátů při interpelacích ve Sněmovně, než na něj Babiš vytáhl informaci, že Bartoš měl před lety zájem být primátorem za ANO.

Bartoš se premiéra zeptal, zda české úřady, které mají v kompetenci přerozdělování evropských dostatečně spolupracují s Evropskou komisí.

Piráti letos mají reálnou šanci na post primátora díky vlastnímu volebnímu výsledku v letošních komunálních volbách. Jednají o koalici v Praze s uskupeními Praha sobě Jana Čižinského a koalicí Spojené síly pro Prahu, v níž kandidovaly společně TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Primátorem se může stát lídr kandidátky Pirátů Zdeněk Hřib.

„Připadá mi úsměvné, že proti mně teď vystupuje, přitom se mnou chodil dřív na kafe, počítal jsem s tím, že když se Piráti dostanou do Sněmovny, že by s námi mohli být ve vládě,“ řekl ve čtvrtek Babiš o Bartošovi, se kterým se střetl už v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi.