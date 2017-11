Nechceme, aby fungovala nekonečná vláda „odborníků“, řekl Zemanovi Bartoš

Zeman zopakoval své doporučení, aby se Piráti účastnili Babišovy vlády. „Vysvětlili jsme mu důvody, proč Piráti po těchto volbách skončí v opozici,“ řekl po schůzce Bartoš s odvoláním na předvolební strategii Pirátů.

„Nehodláme vstoupit do žádné koalice, nebudeme podporovat vládu menšinovou, kde třeba budou i odborníci nominovaní panem Babišem nebo doporučení panem prezidentem,“ uvedl šéf Pirátů už poté, co prezident pověřil Babiše jednáním o vládě.

Prezident dostal od šéfa Pirátů e-book Všichni nekradou

Řeč byla o programu Pirátů, který měl prezident podle Bartoše dobře nastudovaný. Bavili se třeba o tom, proč byla promlčena kauza Opencard, kterou Piráti dlouhodobě sledovali, nebo o OKD a Zdeňku Bakalovi. „Přišly na řadu i zábavnější momenty, kdy jsme řešili problematiku diferenciálních rovnic,“ řekl šéf Pirátů. Zeman dostal od Bartoše e-book „Všichni nekradou“. Zopakoval Pirátům, že i případný druhý pokus o sestavení vlády dá šéfovi ANO.

Bartoš totiž za Milošem Zemanem do Lán dorazil se dvěma otázkami. Jedna z nich byla právě ta, zda by přece jen po neúspěšném pokusu Babiše při druhém pokusu nedal šanci sestavit vládu šéfovi ODS Petru Fialovi. „Nedává přece žádnou logiku pověřovat stejnou osobu dvakrát. Dělá se to tak ve většině evropských zemí,“ uvedl pro iDNES.cz ještě před cestou do Lán Bartoš. „Řekl, že pověří pana Babiše,“ uvedl Bartoš. ODS, druhá ve volbách, a její předseda Fiala, který byl v Lánech ve středu, šanci od Zemana nedostanou.

Bartošova druhá otázka, kterou si připravil pro hlavu státu, byla, jak si vykládá tu část Ústavy, kde prezident může rozpustit Sněmovnu a vyvolat tak předčasné volby po třetím neúspěšném pokusu o sestavení vlády.

Již minulý týden dal prezident v rozhovoru pro televizi Barrandov s majitelem stanice Jaromírem Soukupem najevo, že po třech neúspěšných pokusech o vládu může, ale také nemusí podle Ústavy Sněmovnu rozpustit, vládnout by podle něj dál mohla vláda i bez důvěry.

O předčasné volby Piráti nestojí, řekl Bartoš Zemanovi

Po jednání s prezidentem, na kterém byl i šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, Bartoš řekl, že mu prezident sdělil, že bude stranám naslouchat, kdyby Babišovy opakované pokusy o vládu k důvěře nevedly.

„Pan prezident se nás ptal, jestli bychom to uvítali. My bychom samozřejmě tuto situaci neuvítali, je to zatěžující pro občany, pro státní rozpočet,“ řekl šéf Pirátů k možnosti předčasných voleb. Bartoš také v Lánech ale také uvedl, že on ani Zeman nečekají, že taková situace vůbec nastane. I obsah schůzky se Zemanem Piráti zveřejní v evidenci lobbistických kontaktů.

„Je to člověk, který má věk. Má náročnou pozici, tak adekvátně,“ opáčil Bartoš na otázku, jaká byla kondice prezidenta Zemana na čtvrteční schůzce.

Piráti skončili v letošních volbách do Sněmovny třetí s 10,79 procenty a mají dvaadvacet poslanců. Pirátská strana rozhodla, že na post předsedy Sněmovny podpoří Radka Vondráčka z ANO, nikoli předsedu ODS Fialu.

Kandidátem Pirátům na místopředsedu Sněmovny je první místopředseda strany Vojtěch Pikal a Piráti si zvolili pět výborů, které jsou pro ně prioritní, přičemž alespoň ve třech z nich by chtěli získat předsedu. Zájem mají o bezpečnostní výbor, školský výbor, výbor pro veřejnou správu, výbor pro životní prostředí a evropský výbor.