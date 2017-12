Banga si stěžuje soudu, za nenávistné výroky na FB chce být veden jako poškozený

„Pan Banga podal ústavní stížnost už před měsícem proti rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, který ho nepřipustil do řízení jako poškozeného,“ řekla serveru iDNES.cz Kalibová z neziskové organizace In Iustitia.

Kalibová přitom proti rozhodnutí soudu nepozvat Bangu do hlavního líčení a nebrat jej jako poškzeného, brojila již v létě, když se případ projednával. Stále přitom argumentuje tím, že nešlo jen o útok na menšiny, ale vzhledem k tomu, že se výhrůžky objevily na facebookovém profilu konkrétního příslušníka této menšiny, bylo vyhrožováno i jemu.



„Byl to útok na pana Bangu z důvodu jeho romské národnosti. To že nebyl připuštěn k řízení mu znemožnilo se ho aktivně účastnit a vyjádřit se k té věci a nějakým způsobem požadovat i odškodnění od pachatele,“ vysvětlila Kalibová s tím, že nejde o peníze, ale například o možnost požadovat omluvu. Banga také podle ní neměl šanci se s celou kauzou aktivně vyrovnat.

Soudce Petr Sedlařík, který případ rozhodoval, přitom své stanovisko zdůvodnil tím, že Banga poškozeným není, protože komentář nebyl směřován konkrétně proti němu. „Poškozeni jsou všichni Romové, Židé, všichni lidé tmavé pleti,“ vysvětlil před časem svůj postup.

Ústavní soud již stížnost řeší

Nenávistné projevy se na Bangově profilu na Facebooku objevily loni na konci listopadu. Krátce poté, co rapper a zpěvák známější jako Gipsy na protest proti kapele Ortel opustil sál, kde probíhalo předávání Zlatých slavíků (více čtěte zde).

V té době začali lidé psát Bangovi na Facebook urážky a výhružky. Jedním z autorů byl i student David Šmíd, který mu na profil napsal: „Ano, tak se tleská nacismu, teď už zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe poslat je do plynu jako dřív.“ Za to soud Šmída potrestal 100 hodinami veřejně prospěšných prací (celý článek naleznet zde).

Nyní bude muset Ústavní soud rozhodnout, jestli nemohou výpady tohoto charakteru na profilech konkrétních osob jim způsobit škodu. Tedy jestli výhružky na adresu Romů a Židů napsané na Bangův profil, mohou jeho konkrétně poškodit.

Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková serveru iDNES.cz potvrdila, že soud stížnost na začátku listopadu obdržel a nyní se jí zabývá. Kalibová i mluvčí Okresního soudu v Kladně Ivo Poštolka pak sdělili, že je Ústavní soud obeslal, aby mu zaslali své repliky v dané věci a vyžádal si i spis.

