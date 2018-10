Vzlet balonu k příležitosti oslav vzniku republiky zhatilo špatné počasí

Na výšku měří kolem 21 metrů, v „pase“ kolem patnácti. Přestože běžně trvá ušít balon 10 až 12 týdnů, teď to museli v Maloměřicích stihnout za polovinu času. Termín předání se nedal posunout, balon totiž měl zahájit svou pouť po obloze ve sváteční neděli 28. října.

Let však zhatilo špatné počasí. Vzduch do balonu vyvedeného v modré, červené a bílé barvě poprvé napustili v úterý ráno na louce v brněnských Maloměřicích. Do poslední chvíle však panovalo napětí, jestli se zkouška létající oslavy vzniku republiky kvůli větru povede.

„Nakonec jsme ji museli trochu zkrátit, protože začalo opravdu foukat. Ale to, co jsme nafoukli, stačilo. Balon je v pořádku,“ poznamenal obchodník firmy Miroslav Borkovec.