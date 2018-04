Dvanáctiletý kluk po hádce s matkou vzal její kartu a odletěl na Bali

Když matka zakázala dvanáctiletému synovi výlet na tropický ostrov, následovala ostrá hádka. „Nemá rád slovo ‚ne‘,“ řekla později novinářům. Chlapec se však za dobrodružstvím vydal i přes zákaz rodičů – sebral jim kreditní kartu a obelstil babičku, která mu dala cestovní pas.



Rodičům řekl, že jde do školy, místo toho však dojel na koloběžce na vlakové nádraží v Sydney, odkud se dopravil na letiště. Tam použil samoobslužné odbavení a nastoupil na let do Perthu, kde přestoupil na spoj do Indonésie.



Využil přitom toho, že některé aerolinky umožňují dvanáctiletým létat bez doprovodu dospělých. Jediné, co k cestě potřeboval, byl tedy pas a studentský průkaz. Dopředu si zajistil ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu a bez doprovodu opustil zemi, informoval The Guardian.

Čtyři dny na Bali

Zaměstnanci letiště se nad samostatně cestujícím dítětem pozastavili jen jednou – na letišti v Perthu, když musel chlapec potvrdit, že už mu bylo dvanáct let. „Chtěli vidět můj studentský průkaz a pas,” uvedl chlapec pro server 9 News. „To bylo skvělé, protože jsem chtěl zažít dobrodružství.“

Na Bali se chlapec ubytoval v hotelu All Seasons. Zaměstnancům řekl, že čeká na příjezd sestry. Poté, co škola nahlásila neomluvenou absenci, vystrašení rodiče se obrátili na policii. Když zjistili, co se stalo, matka odletěla do Indonésie, aby chlapce přivezla domů. „Byli jsme šokovaní, znechucení. Nejde ani popsat, jak jsme se cítili, když jsme zjistili, že je v zahraničí.“

Chlapec strávil sám na Bali čtyři dny. Nebyl přitom prvním dítětem, jemuž se podařilo bez dozoru odletět ze země – v listopadu 2017 odletěla sedmiletá dívka ze ženevského letiště na Korsiku, upozornil The Independent.