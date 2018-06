Letošní Bahna nabídnou historické ukázky i výsadek speciálních jednotek

Akce, která se letos koná už po devětadvacáté, zahájí v devět ráno koncert vojenské hudby. O hodinu později nad místem proletí letadla českých vzdušných sil a program bude pokračovat například i seskokem výsadkářů.

První ukázka bude věnovaná československým legiím. „Tentokrát to bude protiútok italských jednotek a československých legionářů v Itálii proti rakousko-uherským a pruským jednotkám na řece Piavě, který byl v podstatě závěrečnou částí bojů na evropské jižní frontě,“ přiblížil František Koch z Nadace pozemního vojska.

Bahna 2018 Den pozemního vojska Bahna 2018 se uskuteční 23. června u Strašic na Rokycansku.

Akci pravidelně navštěvuje kolem 50 tisíc lidí.

Podrobný program a další informace najdete na stránkách bahna.eu.

Letošní nejrozsáhlejší historickou ukázkou nicméně bude mobilizace branné moci v roce 1938.

„V žádném případě akce neskončí tak, že po bojových střetnutí v pohraničí předáme republiku Německu, jak to někteří dělají. Ne, my obnovíme pořádek v politických okresech Falknov (dnešní Sokolov) tak, jak to skutečně bylo,“ vyhlásil Koch. Třetí ukázka týkající se „osmičkového“ výročí připomene události roku 1968.

Mezi letošní taháky patří ukázka nasazení roty z Brigády rychlého nasazení v rámci mírové operace. S leteckou a dělostřeleckou podporou vojáci zajistí objekt s otravnými látkami, aby se jej nezmocnili válčící strany. Novinkou rovněž bude i střelba cvičnou municí z kanónu obrněnce Pandur.

Na Bahnech lidé neuvidí pouze armádu, ale také ukázky policie a hasičů. „My to zároveň bereme i jako výcvik, využíváme toho, že se účastní i jiné složky. Historicky se nám osvědčilo, že ta spolupráce je přínosem,“ uvedl velitel Pozemních sil Armády ČR Josef Kopecký.

Kromě pandurů se na Rokycansku budou prohánět i vozidla Dingo, obrněné transportéry BVP, tanky T-72 i historické T-55. Ve vzduchu zaburácí dva gripeny, přepravní letoun CASA, podzvuková L-159 i vrtulníky Mi17/171 a Mi24/35.

Generálové si od akce pro veřejnost slibují i nové rekruty. Na místě budou náboráři s informacemi pro případné zájemce.

Psy raději nechte doma

„Akce Bahna je akce pro celé rodiny, není to jenom pro ty kluky, kteří mají rádi zelenou. Jediným omezením je snad pouze hluk. Tam se samozřejmě neustále válčí, bojuje, střílí,“ láká veřejnost Stanislav Drábek z Nadace pozemního vojska.

Drábek nicméně upozornil, že lidé by si sebou neměli brát své psy. „Každoročně se mě lidé ptají, jestli si tam můžou vzít pejska. Já říkám: Ano, vezměte si ho, pokud ho nemáte rádi. Pes má daleko citlivější sluch než člověk, takže o to víc trpí,“ vzkázal Drábek.