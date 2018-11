Babiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard vyměnit s Prahou pozemky

14:42 , aktualizováno 14:42

Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. S plánem přišel už loni, nyní oslovil kvůli plánované čtvrti na okraji Prahy v Letňanech, jejíž výstavba by stála zhruba deset miliard korun, nové vedení města a navrhuje směnu pozemků.