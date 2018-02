Babiš odmítl snahu Okamury, aby jim Zeman dělal prostředníka

„Nevidím důvod, proč by měl dělat nějakého prostředníka,“ komentoval premiér a šéf ANO Okamurova slova, že požádá prezidenta Zemana o pomoc, aby přemluvil Babiše, aby ANO neodmítalo při jednání o zákonu o obecném referendu možnost referenda i o vystoupení Česka z Evropské unie.

Babiš za Zemanem zamíří ve čtvrtek na večeři na zámek do Lán. „Potřebuju vědět, jak si to představuje a kolik budu mít času na druhý pokus,“ řekl předseda vlády ke schůzce s prezidentem, kterého osobně uvidí poprvé poté, co Zeman obhájil post prezidenta.

Šéf ANO potvrdil, že dva ministři jeho kabinetu, ministr zahraničí Martin Stropnický a spravedlnosti Robert Pelikán, by měli problém s tím, kdyby vláda měla získat důvěru jen díky toleranci SPD.

iDNES.cz se Babiše zeptal, kolik členů klubu ANO, který má 78 členů, by mělo s užší spoluprací s SPD problém.

„Jaká je tam užší spolupráce? Oni mají nějaký program, tam jsou nějaké body, o kterých jsme ochotni debatovat a nejsme sami, to není žádná užší spolupráce. Potřebujeme, aby vznikla vláda, která tady může pracovat celé období, ale my s SPD se zatím bavíme o programu a počítáme s tím, že nebudeme potřebovat jejich toleranci,“ opáčil Babiš těsně před tím, než se vypravil na plánované jednání se zástupci SPD.

K odvolání Okamury teď Babiš nevidí důvod

Premiér čelil na vládní tiskové konferenci i otázce na to, jaký je jeho názor na iniciativu KDU-ČSL, která se pokusí ve Sněmovně sehnat potřebné hlasy pro odvolání Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny kvůli jeho výrokům k táboru v Letech za druhé světové války, odkud věznění Romové mířili do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Brzezinka).

Okamura nejprve řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, řekl ale, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.

Babiš řekl, že viděl Okamurovo vystoupení v úterý večer v Událostech komentářích v České televizi a považuje ho za dostatečné. „Tvrdil, že to je nějaká dezinterpretace,“ uvedl Babiš a to, co Okamura řekl, mu stačí.

Na Okamuru půjde další trestní oznámení, od Čeňka Růžičky

Česko-romské sdružení Konexe už podalo na Okamuru trestní oznámení kvůli jeho výrokům o táboru pro Romy v Letech . Proti jeho výrokům se ohradila i Židovská obec a Muzeum romské kultury. Trestní oznámení bylo podáno i na Miloslava Roznera, o jehož výroku o „neexistujícím pseudokoncentráku“ informoval pořad České televize 168 hodin.

Na Okamuru a Roznera podá ve čtvrtek spolu se svými dalšími romskými přáteli hromadné trestní oznámení spolu se žádostí o morální odškodnění také Čeněk Růžička. V Letech zahynul jeho dědeček i čtyřměsíční sestra. Růžičkova matka tábor v Letech přežila, stejně jako nacistické koncentrační tábory Auschwitz a Ravensbrück.