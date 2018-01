Babiš se neobává arbitráže kvůli lithiu. Memorandum neplatí, zdůraznil

Průzkum zásob lithia má podle něj udělat státní firma Diamo. Jedna belgická a jedna korejská firma mají podle předsedy vlády zájem zpracovávat lithium v Česku. „Chceme zjistit, kolik toho lithia máme,“ uvedl Babiš.

Už v úterý mluvil o tom, že ho překvapila informace, s níž minulý týden přišel ministr průmyslu a obchodu jeho menšinové vlády v demisi Tomáš Hüner, že Česko uzavře s australskou firmou European Metal Holdings do týdne dodatek k memorandu o těžbě lithia u Cínovce. I po mnohahodinovém jednání vlády premiér trvá na tom, že memorandum není platné.

Připomíná, že se odvolává na ochranu investic mezi Českou republikou a Austrálií a firma přitom sídlí v Tortole na Britských Panenských ostrovech. Generální ředitel EMH Keith Coughlan už dříve řekl, že EMH je společností se sídlem v australském Perthu. Jedním z největších českých akcionářů je přitom investiční skupina Arca Capital, kterou spoluvlastní slovenský podnikatel Pavol Krúpa.

ANO, komunisté a SPD na mimořádné schůzi Sněmovny protestovali proti tomu, že memorandum s firmou EMH podepsal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD. Memorandum označili jeho odpůrci za rizikové pro Českou republiku a Babiš už tehdy mluvil o tom, že ho nová vláda bude muset zrušit. A takové usnesení přijala i minulá Sněmovna. „Platí to, k čemu nás zavázala Sněmovna,“ řekl Babiš po jednání vlády.

Lithium ovlivňuje i jednání o toleranci vlády od komunistů

Vyřešení problému memoranda o lithiu může mít vliv i na jednání o vládě, protože komunisté, o jejichž toleranci Babiš usiluje, si kladou podmínky a jednou z nich je i národní kontrola nad zpracováním přírodního bohatství. Jednání o možné toleranci menšinové vlády ANO mají pokračovat tento týden.

Ani Babiš nepočítá s tím, že vezme komunisty do vlády, ale ani oni do přímé koalice s ním nechtějí. Ale 15 hlasů poslanců KSČM by Babišovu hnutí pomohlo k dotvoření parlamentní většiny. Buď ještě ve spolupráci s ČSSD, což prosazuje i prezident Miloš Zeman, jenž si ale přeje přímou koalici s ANO, zatímco Babiš jen toleranci sociálních demokratů, nebo s SPD Tomia Okamury. Spolupráce ANO, ČSSD a komunistů by ve Sněmovny disponovala teoreticky 108 hlasy, pokud by to všichni poslanci těchto tří uskupení akceptovali. Trojkoalice ANO s tolerancí KSČM a SPD, by se mohla opřít o 115 poslanců.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia, které se používá při výrobě baterií do mobilních telefonů.