Babiš si chce plnit sen, menšinovou vládu ale nepodpoříme, tvrdí lídři stran

Záměr vládnout s menšinovou vládou sdělil v pátek Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz. Přiznal však, že neví, kdo by takové vládě dal důvěru (celý článek čtěte zde).



Předseda SPD Tomio Okamura serveru iDNES.cz sdělil, že rozhodně menšinovou vládu nepodpoří, a to ani tím, že by při hlasování odešli ze Sněmovny a snížili tak kvorum. „Menšinovou vládu rozhodně podporovat nebudeme, protože jsme dostatečně kompetentní na to, abychom prosazovali náš program na vládní úrovni,“ uvedl rohořčeně Okamura.

„Nějakou stafáž cizí straně, která neprosazuje náš program, rozhodně dělat nebudeme,“ dodal.



Pravici Babišův plán neoslovil

Pravicové strany se na tuto možnost zatím příliš netváří. Lídr TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že není myslitelné, aby taková vláda jako politický orgán získala podporu.



„Vláda je politický orgán a ministři, byť nebudou členy strany, jsou politici a budou dělat politická rozhodnutí. Bude to tedy jednobarevná vláda politiků za hnutí ANO. Říkat tomu ‚vláda s nestranickými odborníky‘ je pouze marketingová mlha. Vládnout bude Andrej Babiš a je jedno, kdo mu k tomu bude dělat stafáž. Poslanci TOP 09 takové vládě důvěru nevysloví,“ uvedl Kalousek

Podporu Babišova menšinového kabinetu vylučuje i ODS. „Je to jedna z možností, pro které musí získat tato vláda úplně stejnou podporu většiny ve Sněmovně jako každá jiná vláda. Pan Babiš si jde plnit sen, že chce vládnout sám. My jsme už oznámili, že nevyslovíme podporu menšinové vládě premiéra Andreje Babiše,“ reagoval na oznámení Babiše šéf ODS Petr Fiala.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že vedení lidovců má jednoznačný postoj, který - jak doufá - potvrdí v pátek i celostátní konference.

„Odcházíme do opozice a nebudeme podporovat ani menšinovou, ani nějakou skrytou vládu hnutí ANO 2011,“ sdělil Bělobrádek.



Komunisté ANO nepodpoří, kvůli pravicovosti

Podobně smýšlí i předseda ČSSD Milan Chovanec. Ten na svém Twitteru uvedl, že sociální demokracie miří do opozice.



Babišův návrh smetli ze stolu i Piráti. Jejich předseda Ivan Bartoš nepovažuje menšinovou vládu ANO doplněnou o odborníky za šťastné řešení. Zopakoval, že Piráti vylučují přímou i tichou podporu kabinetu ANO.

Komunistům zase vadí, že vláda hnutí ANO je pravicová, a proto podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika nebudou hlasovat pro její důvěru. „Považujeme hnutí ANO za především pravicovou stranu a je pro nás těžké, abychom podporovali pravicovou vládu. Takže neexistují okolnosti, za kterých bychom my jako KSČM podporovali vládu, kterou bude sestavovat Andrej Babiš,“ řekl médiím předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.



Zároveň vyvrátil možnost, že by poslanci za KSČM podpořili Babišův plán tím, že by při hlasování odešli ze sálu a snížili tím kvorum nutné pro vyslovení důvěry vládě. „Nepodpoříme vládu, která se chystá. Kolegové z hnutí ANO jsou pravicová strana a musí hledat podporu jinde,“ dodal.