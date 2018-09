Babiš říká, že kvůli proplácení prvních dnů nemoci musí být e-neschopenka

„My jsme karenční záležitost s velkou nevolí přijali, ale byla to oběť naší koaliční vládě. A tam byla jasná dohoda, že od 1. ledna by měla začít fungovat první část e-neschopenky na základě registru ministerstva zdravotnictví. Musíme si na to sednout,“ řekl Babiš. „Chystáme se na separátní jednání s panem předsedou Hamáčkem,“ uvedl premiér.

„Je sice pravda, že v programovém prohlášení to tak není explicitně napsáno, ale takové dohody byly. Přináší to riziko zneužívání, a toto byl návod, jak to eliminovat,“ uvedl k e-neschopence premiér při odchodu z jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Pět poslanců za hnutí ANO v hospodářském výboru Sněmovny hlasovalo pro návrh opoziční ODS, aby zákon předložený sociálními demokraty vracející proplácení prvních dnů nemoci.

Babiš ale uvedl, že s návratem nemocenské v prvních třech dnech počítá. „Já to nezpochybňuji, máme to v programovém prohlášení a samozřejmě naši poslanci to podepsali, ale musíme si říct do detailu, jak to nastartujeme. Uvidíme, jak je ministerstvo práce a sociálních věcí připraveno na první část e-neschopenky,“ řekl předseda vlády.

