Babiš zamířil do Itálie a na Maltu. Musíme mít plán pro Afriku, řekl

Šéf české vlády potvrdil, že obě země se liší v názoru na přerozdělování uprchlíků. „Jasně jsem řekl, že to nemůže být řešení, že jsme čtyři roky zbytečně řešili kvóty a zbytečně jsme ztratili čas. Je potřeba, aby Evropa přijala systémové opatření na zastavení ilegální migrace,“ řekl Babiš.



Premiér českým novinářům potvrdil, že Contemu zopakoval, že Česká republika nepřijme ani jednoho migranta. „On to chápe, protože zkrátka to není to řešení,“ prohlásil Babiš.

Premiér potvrdil, že s Contem hovořil mezi čtyřma očima asi půl hodiny a pak následoval ještě pracovní oběd. Vysvětlil mu svůj názor na řešení evropské migrace, které podle Babiše spočívá v podpoře státům, jako jsou Řecko, Itálie, Malta a Španělsko.

„Oni musí zastavit ilegální migraci a na to jsou samozřejmě potřeba peníze. A pak je to o vyjednávání se severní Afrikou,“ nastínil Babiš základní obrysy řešení problematiky. Nejdůležitější jsou podle šéfa české vlády v tomto ohledu Libye.

Babiš chce navštívit Frontex, výdaje na provoz mu přijdou vysoké

„Itálie dosáhla v migraci obrovských úspěchů, protože zásadně snížila příliv migrantů, a na tom se zásadně podílí libyjská pobřežní stráž,“ zdůraznil Babiš. „Takže řešením je kombinace finanční podpory těch států, které jsou první v řadě, včetně Itálie, severní Afriky a samozřejmě těch zemí Afriky, odkud migranti přicházejí,“ prohlásil český premiér. Podle něj je však třeba, aby severoafrické státy ilegální migraci zastavily na své jižní hranici.



S Contem rovněž hovořil o návrhu rozpočtu EU. Tomu vyčítá například „obrovský nárůst“ nákladů na unijní struktury. Babiš se však pozastavil také nad navrhovaným navýšením rozpočtu na ochranu vnějších hranic EU z 13 na 35 miliard eur. „Určitě budu chtít navštívit Frontex (Evropská pobřežní stráž), abych to pochopil,“ řekl Babiš. „To jsou obrovské částky a v tomto jsme si určitě porozuměli, protože je to všechno o penězích,“ poznamenal.



Conte pozval Babiše v červenci do Itálie poté, co český premiér odmítl italskou žádost o pomoc se 450 migranty zachráněnými z rybářské lodi ve Středozemním moři.

Babiš tehdy odmítnutí zdůvodnil tím, že EU musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jen zhoršuje. Z Itálie Babiš odletí na návštěvu Malty, kde se setká s předsedou tamní vlády Josephem Muscatem. Stejně jako v Římě bude Babiš ve Vallettě jednat především o migraci.

Itálie a Malta leží na trase, kudy v posledních letech mířilo z Afriky do Evropy nejvíce migrantů. Od místních politiků v minulosti často zaznívala kritika na adresu zemí takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) kvůli jejich odmítavému postoji k přijímání migrantů.

V úterý o migraci kromě Babiše a Conteho jednal italský ministr vnitra z protiimigrační Ligy Matteo Salvini a maďarský premiér Viktor Orbán, kteří se setkali v Miláně. Babiš před odletem uvedl, že s Orbánem mluvil v pondělí. „Následně se v rámci V4 potkáme,“ dodal.