Babiše překvapil dodatek k memorandu o lithiu. Nemůže být platné, říká

„Jsem přesvědčen, že to memorandum nemá pro mě logiku a nemůže být platné, když se odvolává na ochranu investic mezi Českou republikou a Austrálií a ta firma sedí někde na Britských Panenských ostrovech,“ řekl novinářům Babiš.

„Já se hlavně zeptám pana ministra, proč nesplnil svůj úkol, protože on měl úkol informovat vládu o právní analýze,“ prohlásil předseda vlády.

„Musím o tom mluvit s panem ministrem. Možná on má nějaký dobrý úmysl, že nějakou formou to chce zrušit, ale úkol byl, že má nejdřív informovat vládu. Já se to dozvídám z médií a ještě to nešťastně zkomunikoval,“ řekl Babiš.

Spor o lithium zaměstnal politiky výrazně těsně před parlamentními volbami a ANO, komunisté a SPD na mimořádné schůzi Sněmovny protestovali proti tomu, že memorandum s firmou EMH podepsal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Memorandum označili jeho odpůrci za rizikové pro Českou republiku a Babiš už tehdy mluvil o tom, že ho nová vláda bude muset zrušit. A takové usnesení přijala i minulá Sněmovna.

O chystaném dodatku proto tak trochu překvapivě po jednání se zástupci EMH a dceřiné firmy Geomet hovořil před pár dny ministr jednobarevné menšinové vlády Hüner. Obsah navrženého dodatku není přitom veřejně známý.