Babišovy úkoly pro Maláčovou: ne zneužívání dávek, prověřit neziskovky

„Hlavně dva resorty, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství mají v tomto velké rezervy,“ řekl Babiš už po sobotním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.



„Já jsem požádal pana prezidenta, aby paní Maláčové zdůraznil ty věci, které máme řešit v rámci ministerstva práce a sociálních věcí. A to je samozřejmě zneužívání a obchod s chudobou. Tam teče 14 miliard a to je samozřejmě nepřijatelné a je potřeba to řešit. Jsou tady, lidé kteří mohou jít do práce a nechtějí pracovat,“ uvedl premiér.

Zeman Maláčovou přijme v úterý odpoledne a 30. července ji - netypicky na zámku v Lánech - jmenuje členkou vlády. Maláčová, která byla dosud ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na ministerstvu práce a sociálních věcí, ve vládě nahradí Petra Krčála. Krčál odstoupil, protože vyšlo najevo, že opsal svou bakalářskou práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Maláčová je členkou správní rady Česko-německého fondu budoucnosti a místopředsedkyní spolku Oranžový klub, který prosazuje spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě. A usiluje stejně jako sociální demokracie o přijetí zákona o zálohovaném výživném pro rodiče samoživitele, jemuž bývalý partner nepřispívá na dítě, a o přijetí zákona o sociálním bydlení.