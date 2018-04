Česko otevře konzulát v Jeruzalémě, rezoluce tím podle Babiše neporuší

„V řádu několika měsíců hodláme otevírat honorární konzulát v Jeruzalémě,“ uvedl Babiš. „Aktuálně se také vyhodnocuje situace a jako jedna z variant je zvažováno otevření Českého centra v Jeruzalémě, pokud možno v závěru roku a v návaznosti na zamýšlenou návštěvu prezidenta ČR v Izraeli,“ dodal premiér v demisi.

Případné otevření pobočky Českého centra, jehož činnost spočívá především v podpoře kulturních projektů, podle Babiše nepovede k podpoře konfliktu mezi Palestinci a Izraelci. „Tímto krokem by nedošlo k porušení společné zahraniční politiky EU či plnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN,“ napsal.

OSN i EU ve svých postojích zdůrazňují, že Jeruzalém by v budoucnu měl být hlavním městem jak Izraele, tak budoucího státu Palestina. I s ohledem na to mají státy své zastoupení v Tel Avivu.

O posílení českého zastoupení v Jeruzalémě se mluví delší dobu. Na české politické scéně debata ožila poté, co americký prezident Donald Trump loni v prosinci označil Jeruzalém za hlavní město Izraele (psali jsme zde) a oznámil záměr přesunout tam americkou ambasádu. Myšlenku už dříve opakovaně podpořil prezident Miloš Zeman (psali jsme zde).

Babiš nápad v prosinci odmítl. „Tenhle nápad prezidenta Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a nedej bože nějaké atentáty,“ řekl tehdy Babiš. Podle něj je třeba nevyvolávat v oblasti další konflikty (psali jsme zde).

Babiš se k otázce možného přesunu ambasády vyjádřil také v dopise pro autory petice za přestěhování velvyslanectví, který ve čtvrtek zveřejnil týdeník Reflex.

Premiér v něm píše, že v diplomacii je zvykem mít ambasádu v hlavním městě. Fakt, že v Izraeli tento zvyk neplatí označuje za „absurdní a neopodstatněnou výjimku“. „Česká republika bude proto postupovat v souladu s běžnou diplomatickou praxí,“ uvedl. Dodává také, že Česká republika společně se Spojenými státy prakticky uznala Jeruzalém hlavním městem Izraele, a to v hranicích, které byly stanoveny v roce 1967.

„Tento názor je také v souladu s běžnou praxí uplatňovanou státy při státních návštěvách jejich oficiálních delegací,“ připomíná Babiš. Proti stěhování velvyslanectví se v Česku staví několik iniciativ, které před časem přišly s vlastní peticí. Podpořil je mimo jiné bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Odpůrci přesunu zatím žádnou odpověď od premiéra ani ministerstva zahraničí nedostali, řekl zástupce iniciativy Ne naším jménem Zdeněk Jehlička.

České ministerstvo zahraničí k úvahám o stěhování ambasády opakovaně uvedlo, že „nějakou formu zastoupení v Jeruzalémě zvažuje“. Podle MZV bude při rozhodování o případných změnách zastoupení Česka v Izraeli důležitý postoj jiných států a vývoj mírového procesu. ČR také nechce rozmělňovat společnou pozici EU nebo blokovat dialog s Palestinou.