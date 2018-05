Premiér na autogramiádě odbyl žadatele o podpis knihy Boss Babiš

Při své cestě po Jihomoravském kraji se členové vlády zastavili i v brněnském Semilassu, aby odpovídali na otázky občanů. Po besedě pak následovala autogramiáda knihy O čem sním, když náhodou spím. Do fronty se zařadili i členové skupiny Společně Brno.

„My jsme se rozhodli využít příležitosti, řadíme se do fronty na podpis, máme ale s sebou vlastní knihu, Boss Babiš od Jaroslava Kmenty. Babiš ji však odmítá podepsat,“ popsala v příspěvku Śárka Václavíková.

Žena na videu přitom argumentuje tím, že je to jenom papír. Babiš ale oponuje slovy: „Vyžranej ... vyžranej Kmenta, kterej bral ve Frontě osmdesát tisíc a nic nedělal.“ Václavíková mu ale oponuje, že asi něco dělal, když sepsal knihu o kmotrovi Františku Mrázkovi.

Sára Dvořáková (Twitter) @saradvorakova VIDEO: Nakonec jsme usoudili, ?e si tentokr?t nebety?n? nadhled pana premi?ra nem??eme nechat pro sebe. Propadli jsme se podle Report?r? bez hranic o 13 p???ek ve svobod? m?di?. To, jak si na?i ?stavn? ?initel? v?? novin???, tomu bezesporu napomohlo. https Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Nakonec jsme usoudili, že si tentokrát nebetyčný nadhled pana premiéra nemůžeme nechat pro sebe. Propadli jsme se podle Reportérů bez hranic o 13 příček ve svobodě médií. To, jak si naši ústavní činitelé váží novinářů, tomu bezesporu napomohlo. https://t.co/D13yR54rl9 https://t.co/uTMRnET202 341 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Na videu není příliš zřetelné, jakým způsobem Babiš své kritiky odbyl. V titulcích je napsáno: „Nasrat jako“. Nicméně s tím premiér v demisi nesouhlasí. „Samozřejmě je to lež. Neřekl jsem to, řekl jsem Sorry jako. Část titulku je správná a zbytek je lež,“ řekl iDNES.cz Babiš. Celá akce byla podle něj organizovaná provokace skupiny lidí, kteří to dělají kontinuálně.

„Reagoval jsem na knihu toho novináře, mého bývalého zhrzeného zaměstnance, který v knize píše plno lží a spekulací a trvale mě poškozuje, proto jsem ji odmítl podepsat a řekl jsem ‚Sorry jako‘,“ dodal.

Václavíková ale tvrdí, že to Babiš skutečně řekl. „Zašeptal to, abych to slyšela jen já, ale když se podíváte na jeho pusu dá se to odezírat,“ sdělila iDNES.cz

Video, které členové skupiny Společně Brno umístili na sociální sítě, začali záhy uživatelé masově sdílet. Dostalo se dokonce i ke Kmentovi, který přiznal, že má nadváhu, nicméně popřel, že by jeho plat dosahoval výše 80 tisíc korun.