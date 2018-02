Babiš si domluvil jednání s Hamáčkem. Před tím posoudí podmínky KSČM a SPD

Velkým vyjednávacím dnem o vládě tak bude středa, kdy také za prezidentem Milošem Zemanem zamíří předseda KSČM Vojtěch Filip i lídr SPD Tomio Okamura.

Zatímco Babiš stále preferuje menšinovou vládu, kterou by tolerovaly další strany a k témuž sociální demokracii na jejím sjezdu vyzval i prezident Zeman, podle nějž by ČSSD měla chtít pouze náměstky, představa sociálních demokratů je jiná.

Harmonogram jednání o vládě Úterý

Premiér v demisi Andrej Babiš jedná s experty o podmínkách KSČM a hnutí SPD pro toleranci vlády Středa

Andrej Babiš s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem



Prezident Miloš Zeman s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a předsedou SPD Tomio Okamurou Čtvrtek

Jednání ANO a hnutí STAN

Noví lídři Jan Hamáček i Jiří Zimola preferují přímou účast ve vládě. Podle usnesení sjezdu mají Babišovi říci, že sociální demokracie považuje účast trestně stíhané osoby ve vládě České republiky za „zásadní problém“. Sociální demokraté vyzvali ANO, aby nenominovalo osoby obviněné nebo trestně stíhané a odblokovalo tak vznik možné stabilní vlády. V takovém případě by si Hamáček, jak řekl iDNES.cz ještě před sjezdem, než se stal předsedou strany, představoval, že by se mohla obnovit koalice s ANO a lidovci. I KDU-ČSL účast obviněného politika ve vládě, což se týká nyní Babiše, odmítá.

Jenže jak Babiš, tak místopředseda ANO Richard Brabec to už odmítli. Brabec upozornil, že celostátní výbor hnutí rozhodl, že Babiš je jediným kandidátem na premiéra. „Nejsme ochotni to zrevidovat. Vím, že tohle to je prostě podmínka, kterou my považujeme za nepřekročitelnou nebo nepodkročitelnou, těch důvodů pro to máme víc. My jsme prostě přesvědčeni, že naši voliči chtějí Andreje Babiše jako premiéra,“ řekl Brabec naposledy v pondělí večer v ČT.

A protože na sjezdu ČSSD byla velmi silná „protibabišovská“ nálada a Hamáček musel odvracet pokus šéfa Senátu Milana Štěcha odvracet usnesení o striktním zákazu koalice s trestně stíhanou osobou, musí šéfa ANO stále více zajímat alternativa, kterou nepreferoval, a to podpora od komunistů a SPD. Ve Sněmovně mají tyto strany dohromady 115 poslanců a odpoledne Babiš s šéfporadcem Jaroslavem Ungermannem i s ministrem Brabcem probere podmínky SPD a komunistů.

Jednání s SPD se točí kolem podmínek obecného referenda

Hlavním kamenem úrazu je v případě SPD obecné referendum, které podle Okamury musí umožňovat i případné hlasování o „czexitu“, tedy o možném odchodu země z Evropské unie. A to je pro Babiše i ANO zatím nepřijatelné. A sociálním demokratům sjezd vládu jakkoli související s SPD zakázal.

Babiš už dříve řekl, že s vládou tolerovanou SPD by měli zásadní problém ministři zahraničí Martin Stropnický a spravedlnosti Robert Pelikán. Brabec svou účast ve vládě, která by byla tolerovaná SPD, nevyloučil. Nechtěl by ale být v koaliční vládě. „Pokud by se jednalo o toleranci a byly by tam jasně dané záruky, které samozřejmě pro nás jsou nepřekročitelné. Například, že bychom rozhodně v rámci zákona o obecném referendu neměli možnost třeba vystoupení z Evropské unie. A jsou tady ještě další podmínky, pak bych si uměl představit být v takové tolerované vládě,“ řekl v ČT.



Komunisté chtějí sektorovou daň a zvýšit daň z dividend

Své podmínky už jasně formulovali i komunisté. „KSČM minulý týden předložila na jednání s ANO velmi konkrétní návrhy. Navrhli jsme zavedení tzv. sektorové daně ve výši 24 procent (19 procent běžná daň pro právnické osoby plus 5 procent finanční sektor). Výnos zvýšené části ve výši 5 procent chceme vázat na Státní fond rozvoje bydlení. Záměrem tohoto opatření je získat finance na výstavbu nájemného bydlení a podpory výstavby komunitního bydlení pro důchodce,“ uvedl šéf KSČM Vojtěch Filip.

„Navrhli jsme též zvýšit daň z dividend pro nerezidenty jako nástroj regulace odlivu zisku do zahraničí. Toto opatření by se tedy netýkalo domácích podnikatelů. Také jsme navrhli růst minimální mzdy v následujících třech letech v hodnotě dvojnásobku růstu HDP, z čehož vyplývá, že již v příštím roce bychom rádi viděli minimální mzdu vyšší než 13 tisíc korun,“ představil návrhy komunistů Filip. Právě o těchto nápadech se Babiš se svým poradcem a ministrem životního prostředí a místopředsedou ANO bude bavit.