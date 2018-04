Babiš hlasoval pro jednání s ČSSD, důvody pojede vysvětlit prezidentovi

S ČSSD bude jednat ANO v pondělí večer a zkusí navázat na jednání, které sociální demokracie ukončila poté, co ANO odmítlo přepustit ministerstvo vnitra či financí.

„Už na klubu, než jsem šel za panem prezidentem, část poslanců měla zájem, abychom pokračovali s ČSSD,“ řekl Babiš. Tvrdí, že kvůli rozhodnutí republikového výboru ANO - zkusit dál vyjednávat se sociálními demokraty - se na něj obracejí nespokojení občané. „Ale já musím samozřejmě respektovat vyjádření klubu,“ uvedl ve Sněmovně premiér v demisi.

Mezi poslanci ANO je jich více než dvacet, kteří mají s SPD velký problém. A to takový, že by neakceptovali ani to, kdyby poslanci SPD odešli ze sálu a umožnili tak vyslovení důvěry vládě. „Někteří poslanci, pro nás překvapivě, poskytli nějaké rozhovory, o kterých jsme ani nevěděli a pochopili jsme, že klub není připraven na tu variantu, se kterou já jsem jako s jedinou šel do Lán za panem prezidentem,“ uvedl Babiš.

V neděli zamíří do Lán znovu. „Chci vysvětlit panu prezidentovi, co se stalo a co jsem, když jsem byl v Lánech, nepředpokládal,“ uvedl Babiš. Když se totiž před pár dny na poslaneckém klubu ANO hlasovalo o tom, zda dál jednat s ČSSD, bylo pro jen 24 ze 66 přítomných poslanců.

Z hlediska možného programu vlády je podle něj téměř vše dohodnuto, jist si tím není jen u zrušení karenční doby, tedy návratu vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

Žádná změna není podle něj v tom, s kým ANO a ČSSD dotvoří většinu. Platí, že by to měli být komunisté. „Tak koho bychom měli hledat, máte nějaký nápad, pane redaktore?“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, koho by strany měly jako třetího partnera. ANO, ČSSD a KSČM disponují dohromady 108 hlasy, přičemž komunisté by tolerovali menšinovou koalici.