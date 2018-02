Rozsudek slovenského soudu nezkomplikuje jednání o vládě, tvrdí Babiš

Politici v české Sněmovně se podle něj nudí. Rozsudek slovenského soudu, který se přiklonil k tomu, že nebyl neoprávněně evidován jako agent bývalé komunistické tajné policie StB, je proto podle Babiše jejich téma.

„Stále něco řeší, někoho odvolávají nebo něco navrhují. Pro mě to není žádné téma,“ prohlásil šéf ANO. Slovenský Ústavní soud podle něj pouze udělal „megazmatek“. „Neřešil můj případ. Řešil to, že všichni jsme žalovali nesprávnou instituci,“ tvrdí premiér v demisi. Takových lidí jsou podle něj stovky, ne jen on.

„Moji právníci samozřejmě teď přemýšlí, koho budou žalovat. Jestli budeme žalovat slovenské ministerstvo vnitra, Slovenskou informační službu nebo slovenský stát. Není pravda, že jsem definitivně něco prohrál,“ řekl Babiš.

Bratislavský krajský soud v úterý v obnoveném líčení zamítl žalobu Andreje Babiše, že je neoprávněně evidován jako agent ve svazcích StB, na což někteří čeští politici reagovali, že to očekávali.