Hybridní hrozby? Nesmysly, které jste přednášela, řekl Babiš poslankyni SPD

„Byl jsem jeden a půl dne ve Finsku a tam jsem podepsal, Česká republika přistoupila k dohodě o hybridních hrozbách. Hybridní hrozby jsou ty nesmysly, které jste tu přednášela. To jsou všechno lži,“ ohradil s Babiš. Zdůraznil, že Metnar nic nepodepsal, s deklarací v marockém Marrákéši nesouhlasil a prohlásil, že on sám je při jednáních Evropské rady jasně proti přijímání nelegálních migrantů a proti kvótám.

„Z jakého důvodu měl ministr Metnar v Marrákešši za Českou republiku souhlasné stanovisko, když vaše vláda nemá důvěru Poslanecké sněmovny a tak nemá mandát činit jakákoliv zásadní rozhodnutí. Proč jsme neměli nesouhlasné stanovisko stejně jako Maďarsko? Skutečně vám přijde, že obsah tohoto dokumentu nepodporuje řízenou migraci?“ zněla otázka, která předsedu vlády vyprovokovala k ostré reakci.

„Je to lež, nic nepodepsal, nic nepodepsal,“ zdůraznil Babiš. „Pan ministr to sice nepodepsal, ale on s tím souhlasil,“ oponovala mu Maříková. Poslanci SPD už před tím dopoledne ve Sněmovně při mimořádném jednání o migraci také Metnara obviňovali, že jménem Česka kývl na deklaraci. Metnar se proti tomu ohradil, stejně tak proti tomu, jak SPD překrucuje obsah nezávazné deklarace.

„Mohu vám říct, že na evropských radách já jsem lídr protimigrační rétoriky. Nechceme žádné migranty, žádné kvóty, chceme řešit migranty mimo Evropu, hotspoty. A tahle deklarace mluví o tom, co mají dělat africké státy, my jim posíláme peníze,“ uvedl ve Sněmovně Babiš. Řekl, že chceme pomáhat v místech, odkud nelegální migranti pocházejí, aby nepřicházeli do Evropy, aby žili tam, kde se narodili. „Tady nemusíme strašit naše lidi,“ pokáral Babiš poslankyni Okamurova hnutí.

„Na poslední Evropské radě nás vyzval pan Tusk, abychom se snažili být vstřícní. A my nebudeme vstřícní, nebudeme. Nebude nikdo rozhodovat, kdo u nás bude žít, ani kdo tady bude zaměstnaný,“ prohlásil předseda vlády. „Je to naše hlavní strategie v Evropě, žádné kvóty. Není žádný důvod se obávat, že by naše vláda s něčím takovým souhlasila, řekl Babiš.