Babiš bude navrhovat, aby Česko nepodepsalo pakt OSN o migraci

„Spojené státy odstoupily, Maďarsko, v Polsku taky o tom vedou debaty, teď Rakousko,“ rekapituloval premiér. Na postoj české vlády k paktu o migraci se Babiše ptala poslankyně opoziční ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

„Kvůli značné kontroverzi od podepsání odstoupily USA a nyní jak jistě víte Rakousko,“ uvedla Zahradníková. „A já se vás pane premiére ptám, jak se zachováte vy? Jelikož všude tvrdíte, že bojujete proti nelegální migraci, tvrdíte, že nechcete přijímat migranty už kvůli principu, že přerozdělování podněcuje další, aby k nám přicházeli. Je tedy jasné, že toto podepsání by bylo ještě jasnějším signálem,“ ptala se předsedy vlády.

„Tak samozřejmě to, co jsem řekl, že nikdo jiný nebude rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a pracovat, že je to záležitost našich firem, institucí, naší vlády, na tom se nic nemění, že nebudeme přijímat žádné ilegální migranty,“ řekl Babiš. „Co se týče globálního paktu o migraci, to je debata, která nás čeká v rámci koalice,“ opáčil Majerové Zahradníkové Babiš s tím, že jemu se ten pak nelíbí. „Je to věc, která není úplně jasně interpretovaná, mohlo by to být zneužilo“ řekl Babiš.



Pakt o migraci má být oficiálně přijat na ministerské schůzce letos v prosinci v marockém městě Marrákeš.



„Tento dokument je naprosto proti bezpečnostním zájmům Maďarska,“ prohlásil v létě maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó s tím, že dohoda je hrozbou pro celý svět. USA se z jednání o paktu stáhly minulý rok. Prezident Donald Trump tehdy řekl, že je neslučitelný s migrační politikou Washingtonu. Rakousko od paktu odstoupilo ve středu.

Kritici paktu tvrdí, že poskytne pozvání do Evropy milionům dalších běženců. Státy by podle něj zároveň nutil poskytovat migrantům stejné služby jako domácím obyvatelům včetně vzdělání a právního poradenství a že lidem, kteří by do Evropy přišli nelegálně, by dokument zajistil legální právní status.



České ministerstvo dosud argumentovalo, že text ze své povahy není právně závazný a jednotlivé státy své stanovisko k němu vyjádří až na prosincové konferenci. Babiš s tím ale nesouhlasí a bude o tom chtít přesvědčit ministra zahraničí Tomáše Petříčka i předsedu ČSSD, ministra vnitra Jana Hamáčka.