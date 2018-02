Kvóty se nesmí zopakovat, jen to posílí hlasy o czexitu, řekl Babiš

„Kvóty se nesmí zopakovat, děláme pro to maximum, budeme získávat další spojence,“ uvedl předseda vlády a šéf ANO. A naznačil, jak by získávání spojenců proti trvalému přerozdělování migrantů přicházejících do Evropy mohlo vypadat.

Připomněl, že z naší země odchází na dividendy ročně velké částky. „Jenom do Nizozemska v roce 2016 odešlo 90 miliard dividend,“ prohlásil. Nikdo podle něj nemůže říci, že jsme nějaký chudý příbuzný v Evropě.

„Není logické, že Řecko je v Schengenu a Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko nejsou v Schengenu, v Schengenu by měly být veškeré evropské země,“ uvedl také premiér.

Rekapituloval před senátory poslední summit Evropské unie, kde bylo vystoupení některých zástupců Řecka, Itálie nebo i Švédska velice kategorické v neprospěch zemí, které se odmítají podílet na přijímání migrantů, jako je Česká republika a další země Visegrádské čtyřky (Slovensko, Polsko, Maďarsko).

„Důležité je, aby Frontex konečně bojoval aktivně proti pašerákům, to je to řešení. Pašeráci vydělali za rok 2016 podle Europolu 2,7 miliardy eur,“ řekl senátorům Babiš.

Příliv migrantů se má podle něj co nejvíce řešit mimo evropský kontinent. Dohoda s Tureckem, které dostalo z Evropské unie 3 miliardy eur, podle něj funguje. „Podobný projekt by měla EU realizovat s Libyí a Tunisem, realizovat to mimo evropský kontinent,“ uvedl premiér v demisi, kterého ještě ve čtvrtek čeká vystoupení před poslanci z výboru pro evropské záležitosti k tomu, jaké pozice bude Česká republika zastávat na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád zemí Evropské unie 23. února v Bruselu.