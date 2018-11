Babiš zmínil možnost návratu k projektu solárů. A schytal to od ODS

Opoziční poslanec se Babiše ptal na možnost odložit rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, a to kvůli prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech do roku 2045, kterou premiér před pár dny zmínil.

„Já se obávám, že není za pět minut dvanáct, ale jsme spíše v hodině dvanácté. Podle všech předpokladů příprava a výstavba nových bloků bude trvat cca dvacet let, a to bez nějaké časové rezervy. Už dnes jsme tedy za horizontem roku 2035, proto prodloužení životnosti Dukovan je nutné, ale příliš nového času nám to nedává,“ řekl Munzar při otázce Babišovi a ptal se ho alternativní plán zajištění energie, jestliže nepadne rozhodnutí o výstavbě nového jaderného bloku.

Prodloužení životnost Dukovan je jednou z možností

Babiš potvrdil poslanci ODS možnost prodloužení životnosti Dukovan jako jednu z možností. Vypočítával pak, jaká je situace jaderných elektráren ve světě. „My jsme si řekli s ČEZ, že se budeme snažit dospět k nějakému závěru do Vánoc,“ uvedl premiér.

Když to Munzarovi nestačilo a zopakoval otázku na alternativní plán, kdyby současná vláda o žádném novém jaderném bloku nerozhodla, předseda vlády a hnutí ANO mu opáčil: „Můžeme se vrátit možná k tomu tisíc miliardovému tunelu, který tady poslanci odhlasovali - soláry, tisíc miliardový tunel, protože to byl dobrý projekt, kdyby si to lidé dali na domky. Tak to je jedna možnost. Ale tentokrát transparentně a bez toho, aby se na tom nakrmili politici a politické strany. A máme vítr. Tam je potenciál. Máme Počerady. To znamená, máme plyn, obnovitelné zdroje a jádro.“ Řekl, že jde o debatu na expertní úrovni.

„Poslední jaderný reaktor, který byl postaven v Evropě a funguje, je Temelín. Žádný jiný nebyl postaven. Nebo byl postaven a nefunguje,“ uvedl Babiš.

ODS v reakci na jeho vystoupení označila možný odklon od jaderné energetiky za nepřijatelný. „Slova, že by se Česká republika měla spíše zaměřit na ‚větrníky‘ a solární energii, jsou v naprostém rozporu se státní energetickou koncepcí. Úkolem vlády by mělo být co nejdříve rozhodnout o způsobu dostavby jaderných bloků v Dukovanech a následně v Temelíně. Debata o tom, kterým směrem by se Česká republika měla v energetice vydat, nás posunuje o několik let zpět a přibližuje dobu, kdy nebudeme energeticky soběstační,“ uvedl místopředseda hospodářského výboru Ivan Adamec.