Rozruch ve Sněmovně. Aktivisté s transparentem žádali demisi premiéra

Tiskové prohlášení



České orgány činné v trestním řízení Andreje Babiše trestně stíhají, ale on to nepovažuje za důvod k alespoň dočasnému opuštění politické scény. Novináři objevili znepokojivá fakta týkající se premiérova syna, ale v čele české vlády se stále nic neděje. Desítky tisíc občanů protestují v ulicích, není to nic platné. O nesrovnalostech v dotacích pro Agrofert informují věhlasná zahraniční média, ale od předsedy hnutí ANO stále slyšíme pouze dokola opakované fr...áze o načasované kampani, účelovce, novinářských hyenách a podobně. I kdyby nakrásně šlo ve všech případech o kampaň, což je ovšem vzhledem k rozsahu původců - od české policie, přes zahraniční tisk, po orgány EU – velmi nepravděpodobné, jakýkoliv jiný politik

by již dávno odstoupil, nebo by „byl odstoupen“ svými spolustraníky.