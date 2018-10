Hnutí ANO by mělo po zásluze skončit v Praze v opozici, řekl Babiš

Babiš se tak vyjádřil v České televizi v reakci na to, že hnutí, které v minulém období mělo primátorku Adrianu Krnáčovou, skončilo v hlavním městě na pátém místě a bude mít 12 křesel. Podle Babiše se na výsledku voleb negativně podepsalo působení lidí za ANO na pražském magistrátu, případně jejich mediální prezentace, a práce starostů za ANO.

„Celkově největší vliv na výsledek mělo to, co předvedli zástupci ANO na magistrátu. Budeme požadovat, aby převzali za to odpovědnost,“ řekl mimo jiné Babiš a vyjádřil nesouhlas s dnešním tvrzením prezidenta Miloše Zemana, že handicapem ANO bylo nasazení Petra Stuchlíka jako lídra, kterého nikdo neznal.

Babiš současně ocenil občanské demokraty, kteří v Praze vyhráli a v 65členném zastupitelstvu získali 14 mandátů. Podle něj ODS uspěla, protože má na rozdíl od ANO dobré starosty. „Dlouhodobě nejsem spokojen s pražskou organizací ANO,“ dodal předseda ANO.

Spolu s ODS a ANO mají mandáty v zastupitelstvu v Praze Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a STAN.