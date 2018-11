Poslanci se nudí, a tak řeší kauzu Antibabiš, řekl premiér pro TV Barrandov

„Místo abychom řešili své problémy, soustředíme se na problémy druhých, zahájil moderátor Jaromír Soukup pořad Duel Jaromíra Soukupa na televizi Barrandov.

V dlouhém úvodu se Soukup zmínil o tom, že premiéra Babiše jako táta chápe a promluvil z pozice otce, který disponuje nemalými finančními prostředky. Vyprávěl, jak své dceři koupil stáj a několik koní, aby jí udělal radost. „Nelituji toho, přestože s tou stájí pak byla spousta starostí,“ řekl v narážce na potíže premiéra s farmou Čapí hnízdo, kterou Babiš podle svých slov kdysi pořídil proto, aby potěšil svou dceru a syna z prvního manželství. Porozumění pro osobní i pracovní trable premiéra pak dával Soukup najevo v průběhu celého pořadu.

První otázka, kterou premiérovi položil, se týkala kvality jeho spánku. „Dnes jsem spal tři a půl hodiny. Normálně pracuji. A jsem přesvědčený, že vyhraji. Všechno je to vymyšlená záležitost,“ podotkl Babiš k reportáži novinářů z portálu Seznam Zprávy.

Soukup otevřeně vyjadřoval Babišovi podporu. Podle něj je kauza Čapí hnízdo pseudokauzou. „Nebudu vám oponovat, v zásadě s vámi souhlasím,“ poznamenal Soukup.

„Žádná korupce nebyla, nikdo nic neukradl. Je to vymyšlená kauza. Na Čapí hnízdo nešla ani koruna a ani euro. Čapí hnízdo je živým spisem, novináři vytvářejí tlak na lidi, kteří o něm mají rozhodovat,“ komentoval Babiš.



Do melounu a do socanů nevidíš

Andrej Babiš v pořadu zopakoval, že ho překvapilo, že se ČSSD chystá bojkotovat hlasování Sněmovny o nedůvěře vládě. Soukup k tomu poznamenal: „Do žen, do melounů a do socanů nevidíš.“ Podle premiéra zachránil lídr ČSSD Jan Hamáček sociální demokracii. „Vláda funguje skvěle, žádná vládní krize není,“ řekl Babiš.

Soukupa také zajímalo, zda Babiš dnes lituje, že koupil mediální skupinu Mafra. Premiér lítost nevyjádřil, ale podotkl, že se mu mstí lidé, kteří kvůli němu z nakladatelství Mafra odešli. „Nikdy jsem nic neovlivňoval. Podívejte se, co píšou Lidovky,“ zdůraznil a ukázal výtisk Lidových novin, které ho podle něj kritizují. V článku Lidových novin, který se týkal cesty jeho syna na Krym, zatrhl odstavec a označil jej za smyšlený a útočný.

Největší problém české politiky? Nedostatek velkých vizí

Babiš se v Duelu znovu vyjádřil k cestě svého syna na Krym. Zopakoval, že Andreje Babiše mladšího politici a novináři zneužili v politickém boji. „Chcete se k tomu vyjadřovat?“ zeptal se Soukup, když premiér začal rozvádět podrobnosti. „Soukromí rodiny chci propírat,“ odpověděl premiér a přiznal, že pro něj byl útok na děti bolestnou zkušeností. Připustil, že očekával, že jeho vstup do politiky život rodiny poznamená. Domníval se však, že bude jen mít na své blízké méně času a tak intenzivní vpád do soukromí ho zaskočil.

Babiš se zmínil také o svých politických ambicích, které shrnul v knize O čem sním, když náhodou spím. „Největší problém české politiky? Nedovezli jsme většinový systém z USA a neměli jsme žádnou velkou vizi. A to je to škoda,“ řekl Babiš. Podle premiéra stačilo, kdyby se politici vydali po Sametové revoluci do světa a dovezli z něj to nejlepší.

Na otázku, co jej jako politika nejvíce rozladilo v současné době, odpověděl: „Po volbách jsem byl zklamaný z Pirátů. Mají stejné myšlenky jako já, když jsem zakládal své hnutí. A přesto teď mají rétoriku ‚antibabiš‘.“