Izraelskému ministru Libermanovi vadí příměří v Gaze, podal demisi

Palestinci v Gaze od konce března a většinou o pátcích u hranice s Izraelem protestují proti izraelské blokádě a za možnost vrátit se na území, která byla kdysi domovem jejich předků, ale dnes leží v Izraeli.

Dosud izraelští vojáci při protestech zastřelili více než 200 Palestinců, včetně desítek mladistvých, a tisíce dalších postřelili. Zabit byl jeden izraelský voják.



Minulý pátek izraelští vojáci při protestu v Gaze zastřelili Palestince a dalších 37 jich zranili. Osmadvacetiletý muž zemřel následkem smrtelného zranění východně od Rafáhu na jihu Pásma Gazy. To spustilu novou vlnu násilí, která je údajně nejintenzivnější od roku 2014.

Izraelské komando v Pásmu Gazy zabilo pak v neděli sedm radikálů, sami přišli o jednoho člena skupiny.



Od pondělka bylo z Pásma Gazy vypáleno na Izrael přes 400 raket, z nichž asi čtvrtinu zničila protivzdušná obrana. Izrael v protiútocích mířil na stovku objektů spojených s radikály a kromě jiného zničil redakci televize Hamásu. V Pásmu Gazy při odvetných útocích přišlo o život šest lidí, na izraelské straně jeden. Je to ale také Palestinec, a to obyvatel Západního břehu Jordánu, který do izraelského Aškelonu jezdil za prací.



Podle odborníků si navzdory rozsahu útoků ani jedna strana nepřála novou válku a obě byly nakloněny příměří.



Podle izraelských médií se spekuluje také o nových volbách. Parlamentní volby se mají v zemi konat nejpozději do listopadu 2019.