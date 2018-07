Konec svobody na internetu? Hloupost, hájí směrnici europoslanec Polčák

Mluvil jste s ostatními kolegy v Evropském parlamentu, proč směrnici nepodpořili, třebaže na ní někteří i pracovali?

Je to složitější. Na plénum Evropského parlamentu směrnice ještě půjde, ale čtvrtečním hlasováním poslanci de facto způsobili, že celá směrnice zcela jistě spadne pod stůl.

Jak to?

Teď totiž šlo o zahájení jednání, kdy by mezi sebou seděly parlament, Evropská komise a jednotlivé vlády a všechny tyto strany hledaly kompromis.

Autorské právo na internetu Europoslanci minulý čtvrtek nepodpořili další jednání o směrnici týkající se autorských práv na internetu. Kritici směrnice se obávají, že omezí svobodu internetu. Naopak zastánci upozorňují, že velcí internetoví giganti (jako například Google nebo Facebook) de facto vydělávají na práci jiných. Největší spory se vedou o zavedení poplatků pro internetové služby, které využívají obsah vytvořený někým jiným – především v podobě odkazu. Spor je i o to, kdo ponese odpovědnost za dodržování autorských práv – směrnice ji chce přenést na ty, kdo obsah zveřejňují. Z 21 českých europoslanců se jich osm zdrželo hlasování – prý kvůli nutnosti předlohu přepracovat, jen dva byli pro a šest proti.

U podobně kontroverzních směrnic to často bývá nezbytné, jak se ukázalo například při jednání o směrnici o zbraních. Teď je zřejmé, že už se žádný kompromis nenalezne. Došlo přesně na to, čeho jsem se bál. Mluvil jsem s Jiřím Pospíšilem nebo Luďkem Niedermayerem (oba TOP 09) a jejich důvody nebudu komentovat. Jenom mě to mrzí.

Důvody, proč nakonec tolik poslanců bylo proti, ale přece tušíte, ne?

To téma je teď ohromně zpolitizované. Máme necelý rok do eurovoleb a je zřejmé, že Evropskému parlamentu už se do takových změn nechce. Kvůli tomuto tématu byl obrovský nátlak. I na mě osobně. Naštvaní byli třeba Piráti, kteří řekli, že už se Starosty a nezávislými nebudou nikdy spolupracovat. Jsem zvědav, kdo jim na politické scéně ke spolupráci ještě vůbec zbude.

Je pravda, že studenti by mohli kvůli směrnici mít problém při prezentování svých prací? Piráti argumentují, že by směrnicí byla ovlivněna svoboda internetu. Vy ty obavy nemáte?

Obavy, že internet přestane existovat nebo bude zásadně ovlivněn, slyšíme už dvacet let, co se směrnice o autorském právu vydávají. A můžu říct, že v tomto případě je to zcela liché. Usiluji jen o to, aby byla zajištěna určitá spravedlnost a zároveň zachováno právo na informace, které samozřejmě uznávám. Ze současného stavu těží jen několik gigantů a všichni ostatní paběrkují. Tento stav není možný a nalézt spravedlivou rovnováhu právě bylo naším úkolem.

Je to nesmysl. Pro nevýdělečné užití byla směrnice od začátku jasná a hlavně navazovala na už dosavadní úpravu.

A co říkáte na další výhrady, že směrnice je nejednoznačná a nedotažená?

Nepopírám, že návrh má několik nedostatků. Nejsem členem právního výboru, který se tím zevrubně zabýval. Ale právě proto jsem podporoval další hledání kompromisu, protože mi bylo jasné, že takto to neprojde.

Kdy se Evropský parlament k projednávání směrnice zase může dostat?

Dostane se k ní zanedlouho, kdy ji s největší pravděpodobností odmítne, a znovu se můžeme pokusit jednat až v příštím funkčním období Evropského parlamentu. Nevím, jestli si kolegové vůbec byli vědomi, co tím způsobili.