Londýnské autobusy budou jezdit na kávu. Pokusí se tím snížit emise

Průměrný Londýňan vypije 2,3 šálku kávy denně. Británie tak ročně vyprodukuje zhruba 200 tisíc tun kávové sedliny. Ta je pak většinou vyhozena na skládku, kde přispívá k tvorbě skleníkového efektu, domnívá se britský startup Bio-bean.

Proto začal Bio-bean spolupracovat s firmami Royal Dutch Shell a Argent Energy na vytvoření ekologického paliva založeného na kávě, které by mohly využívat londýnské autobusy poháněné naftou. Jako pilotní projekt firma vyprodukovala šest tisíc litrů kávového oleje, což stačí pro provoz jednoho autobusu po celý rok, uvedla BBC. „Je to skvělý příklad toho, co lze udělat, když začneme přetvářet náš nevyužitý odpad na zdroj,“ řekl zakladatel Bio-bean Arthur Kay.

Startup sbírá použitou kávovou sedlinu z kaváren a restaurací a transportuje ji do recyklačního zařízení. Tam sedlinu vysuší a kávový olej z ní extrahuje. Olej pak smíchá s ostatními palivy a vytvoří bionaftu, kterou mohou používat autobusy bez jakékoliv modifikace, informovalo Reuters. „Kávové sedliny jsou velmi kalorické a obsahují cenné sloučeniny, které z nich dělají ideální surovinu pro výrobu čistých paliv,“ uvedla společnost Bio-bean na své webové stránce. Společnost kromě ekologického paliva nabízí i „kávová polena“, která lze použít v krbu či kamnech jako alternativu polen dřevěných.