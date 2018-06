V Nizozemsku vjelo auto do lidí, zemřel člověk. Řidič se policii přihlásil

Za volantem bílé dodávky, která krátce po 4:00 SELČ srazila na cestě u jednoho ze stanových městeček mimo samotný festivalový areál skupinu čtyř lidí, seděl podle policie 34letý Nizozemec z města Heerlen. To sousedí s obcí Landgraaf, na jejímž katastru ke srážce došlo. Muž nejprve z místa nehody ujel, později se sám přihlásil policii v Amsterodamu a byl vzat do vazby.

Srážku nepřežil 35letý muž z Heerlenu. Tři další lidé ve věku 23, 26 a 30 let utrpěli vážná zranění a jsou v kritickém stavu v nemocnici. Všichni tři pocházejí buď rovněž z Heerlenu nebo z Landgraafu.

Policie v Limburgu informovala o zadržení řidiče už dopoledne:



„O jeho motivu nemohu ještě nic říct,“ uvedla státní zástupkyně Daniele Weymarová. Zda řidič jednal úmyslně, prokurátorka neřekla. Možné je podle ní nicméně to, že se jednalo o obyčejnou dopravní nehodu. Řidič dodávky se po převozu zpět do provincie Limburg podrobí výslechu.

„Ležela jsem ve stanu a najednou jsem slyšela hrozně moc sirén,“ popsala listu De Volkskrant okamžiky krátce po nehodě Karlijn Houtermanová, jedna z návštěvnic festivalu.



„Mysleli jsme si, že je to vtip. Normálně vás tady v pondělí brzo ráno vzbudí. Až později nám řekli, že to neudělali z úcty k obětem. Pak jsem to viděla ve zprávách. Všichni o tom mluvili, ale panika tu nebyla,“ popsala pro server De Limburger třiadvacetiletá Marloes atmosféru na festivalu.



Podle serveru si lidé, kteří v noci zaslechli houkání sanitek, také mysleli, že někde vypukl požár či že se někomu udělalo špatně. Další incident zaspali.

Podle nizozemských médií seděl řidič ve Fiatu Doblo, který má v poznávací značce trojčíslí 257. Zpočátku média informovala o tom, že do lidí najel autobus, francouzská média jako Le Figaro nebo BFMTV mluví o nákladním voze.

Svědci incidentu mají kontaktovat policii. Nejbližší okolí je uzavřené, policisté zjišťují, zda řidič jednal záměrně, či zda šlo o nehodu. Policie ho zadržela v pondělí dopoledne, podrobnosti hodlá sdělit v poledne.

Na místo incidentu v obci Landgraaf u hranice s Německem dorazily sanitky a záchranářský vrtulník. Zranění byli převezeni do nemocnic v Heerlenu a Maastrichtu. Přestože úřady zatím neznají totožnost oběti a zraněných, předpokládají, že jde o návštěvníky akce. Festival, na kterém kromě Marse vystoupili třeba Foo Fighters nebo Pearl Jam, přilákal na 67 tisíc lidí.

Na událost zareagovali i organizátoři festivalu a na svém Facebooku uvedli, že jsou celou události šokováni. Zrušili také tradiční rozlučkovou party. Na místo neštěstí dorazil v pondělí ráno i starosta Landgraafu Raymond Vlecken. V rádiu NPO 1 vyjádřil soustrast rodinám obětí. „Je hrozné, že tak dobrý Pinkpop skončil tímto způsobem,“ uvedl.

České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi postiženými byli Češi a podle jeho mluvčí je nepravděpodobné, že by se to změnilo.